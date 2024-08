Alles was zählt: Kopf-Aneurysma geplatzt! Todes-Angst um Maximilian

Essen - Große Dramen spielen sich auch demnächst wieder bei " Alles was zählt " ab. In der neuen Woche geht es um die von Yannick Ziegler abgefeuerte Tatwaffe, Justus Albrechts und Charlie Beers Affäre und einer Schock-Diagnose für Maximilian von Altenburg.

Maximilian kann verhindern, dass Haushälterin Frau Scholz die Tasche mit der Tatwaffe an sich nimmt. © RTL/Julia Carola Pohle

Maximilian (gespielt von Francisco Medina, 47) will dem unschuldigen Tom (Maximilian Herzogenrath, 30) die Waffe unterschieben, mit der Yannick (Dominik Flade, 31) in Notwehr Casper (Bastian Semm, 44) erschossen hatte.

Tom, dessen DNA an einem Zigarettenstummel am Leichenfundort entdeckt wurde, weil die intrigante Gruppe ihn dort platziert hatte, will sich anschließend von Mitwisser Kilian (Marc Dumitru, 38) vertreten lassen. Ein Zwiespalt für den Anwalt.

Yannick findet danach die Tatwaffe in Maximilians Sporttasche. Er stellt seine Freundin Isabelle (Ania Niedieck, 40) zur Rede.

"Ich wollte dich einfach nur beschützen. Was glaubst du, wäre passiert, wenn die Kommissarin dich noch mal verhört hätte? Du wärst eingeknickt und würdest ins Gefängnis gehen", so die Prunkwerk-Chefin. "Warum dann nicht jemanden vorschieben, der eh schon vorbestraft ist?"

Dass sie einen Unschuldigen ins Gefängnis bringen wollte, schockiert Yannick.