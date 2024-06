Alles was zählt: Plötzlich Bart! So sieht Deniz nicht mehr aus

Essen - Die Rückkehr des brutalen Stalkers Casper Seitz und von Simone Steinkamp, der "Lieblingspunkt" als Drogen-Versteck und der nächste Hacker-Angriff auf Imani Okana: Bei " Alles was zählt " ist in dieser Woche wieder einiges los.

Sie ist allerdings auch im Steinkamp-Zentrum direkt wieder voller Tatendrang, fängt an zu arbeiten. Richard sorgt sich, will lieber, dass sich seine Frau noch etwas ausruht.

Alles was zählt

Allerdings machen sich Spätfolgen ihrer Hirnerkrankung bemerkbar: Die Steinkamp-Chefin hat motorische Einschränkungen in der rechten Hand, kann ihr Smartphone nicht halten und stößt später auch nicht mit einem Sekt an. Zu peinlich wäre es ihr, wenn ihre Familie es mitbekommt.

"Es tut schon sehr gut, wieder hier zu sein", freut sich Simone (gespielt von Tatjana Clasing, 60), die nach ihrer Reha wieder arbeiten will.

Alles was zählt

Yannick wird wegen des vorzeitig aus einer psychiatrischen Klinik entlassenen Casper hysterisch, spricht davon, ein Kissen "in sein Scheiß-Gesicht zu drücken" und zum Mörder zu werden: "Er ist ein Monster. Und dass er wieder hier ist, ist Horror!"

Toms Bruder Marvin (Janis Günther, 26) ist neu in Essen und verhält sich im "Lieblingspunkt" komisch, woraufhin Maximilian (Francisco Medina, 47) ihm des Drogenhandels verdächtigt und körperlich angreift. Marvin streitet die Vorwürfe ab, spricht aber am Telefon von einem guten Versteck unter einer Sitzbank des Lokals.

Miray (l.) knipst vor der Werbeaktion ein Foto von Leyla (M.) und Charlie. © RTL/Julia Feldhagen

Eines Abends läuft eine kurzfristig einberufene Anprobe für die Eiskunstläuferinnen für eine Werbekampagne von Ruhrquell. Inhaber Roland Overath (Jens Hartwig, 44) hatte sein monetäres Engagement zuletzt unter Auflagen aufrechterhalten.

Allerdings setzt Justus (Matthias Brüggenolte, 44) Charlie (Shaolyn Fernandez, 26) in Kenntnis, dass Overath sie beim Shooting nicht dabeihaben möchte.

Später hilft ihre Kader-Kollegin Leyla (Suri Abbassi, 29) Charlie bei Aufnahmen für einen potenziellen Laufschuh-Werbepartner. Und tatsächlich: Charlie bekommt den Deal. Allerdings nur in Kombi mit ihrer Konkurrentin, so will es der Auftraggeber.

"Du solltest mir doch nur helfen. Und wir sollen uns auch noch die Gage teilen?", ist die finanziell klamme Charlie geschockt.