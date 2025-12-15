Alles was zählt: Abschied auf Video! Das sind Richards letzte Worte

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Imani Okana bekommt einen Heulkrampf, als sie erfährt, wie schnell Jan Köster sterben könnte.

Von Nico Zeißler

Essen - Imani Okana bekommt bei "Alles was zählt" einen Heulkrampf, als sie erfährt, wie schnell Jan Köster sterben könnte. Zudem gibt es eine Entscheidung hinsichtlich Jans Spenderherz. Und: Kilian Reichenbach kriegt Gabriella Perez rum und hat Geschlechtsverkehr mit ihr. ACHTUNG, SPOILER!

Alles was zählt: Jan Köster zeigt Anzeichen, bald zu sterben

Imani ist sauer auf Jan. © RTL/Julia Feldhagen Vanessa (gespielt von Julia Augustin, 38) schaut sich das vorgedrehte Abschiedsvideo ihres herzkranken Vaters an, der noch immer im Koma liegt. In dem Clip richtet Richard (Silvan-Pierre Leirich, 64) Worte an Ex-Frau Simone (Tatjana Clasing, 61): "Hallo Mönchen. Wenn du das hier siehst, bin ich nicht mehr da. Ich hätte gern noch mehr Zeit mit dir, mit euch verbracht. Du warst immer die Liebe meines Lebens und wirst es immer sein." Gleichzeitig möchte Jan (Daniel Noah, 38) nach einem Polarlichter-Urlaub, sein letzter wahr gewordener Wunsch, mit seiner Partnerin Imani (Féréba Koné, 35) und Vanessa über das Transplantationsthema sprechen, das ihn nicht loslässt. Imani ist sauer: "Ich kann mir den Scheiß nicht mehr anhören." Sie möchte nicht, dass er vorzeitig die Erde verlässt, damit Richard weiterleben kann. Doch Jans Entschluss steht fest: Er möchte sein Herz an Richard spenden. "Es gibt Bestimmungen und Gesetze - an die müssen wir uns halten", zeigt sich Imani aufgelöst. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Eiskalter Serien-Ausstieg! Hanna geht, ohne tschüss zu sagen Vanessa muss kurz danach berichten, dass Jans Tumor deutlich gewachsen ist und seine gute Verfassung auf "terminales Aufblühen" zurückzuführen sei - eine Verbesserung des Allgemeinzustands wenige Tage vor dem eintretenden Tod. Imani bricht mit einem Heulkrampf zusammen, möchte es nicht wahrhaben: "Das geht nicht!"

Richard hat ein Abschiedsvideo vorbereitet. © RTL

Jan erkennt, dass ihm nur noch wenige Tage bleiben. © RTL/Julia Feldhagen

Imani kriegt beim Gedanken, Jan bald zu verlieren, einen Nervenzusammenbruch. © RTL

AWZ: Matteo Borazio nennt Maximilian von Altenburg "Arsch mit Ohren"

Maximilian passt es nicht, dass Nathalie weiter bei ihrem Ex arbeitet. © RTL/Julia Feldhagen "Ich verstehe einfach nicht, warum sie nicht einfach akzeptieren kann, dass wir zusammengehören", zeigt sich Nathalie (Amrei Haardt, 36) enttäuscht von ihrer Cousine Isabelle (Ania Niedieck, 41). Die unangenehme Situation mit Chef und Ex-Freund Matteo (Riccardo Angelini, 43) verleitet Nathalie dazu, nun doch im "Punto d'Amore" zu kündigen. Doch die Rechnung hat sie ohne ihn gemacht. Sie könne nicht kündigen, sagt er entschlossen: "Das Weihnachtsgeschäft geht nächste Woche los, wir sind jeden Tag ausgebucht." Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Wilde Szene! Nathalie hat Sex mit IHM Ihm gehe es gut, er komme mit der Situation klar und Nathalie solle nicht aus Rücksicht vor ihm die Reißleine ziehen, fordert er. Zudem solle sie ruhig ihr eigenes Geld verdienen, "dann ist sie nicht abhängig von diesem Arsch mit Ohren".

Matteo hofft, weiter auf Nathalie zählen zu können. © RTL

AWZ: Sabine Lisicki von Nele Müller begeistert - zum Ärger von Joana Perez

Gabriella (r.) rückt Tochter Joana (2.v.r.) vor Sabine Lisicki (l.) in den Fokus. © RTL/Julia Carola Pohle Gabriella (Bianca Hein, 50) wird nicht müde, ihre Tochter Joana (Josephine Martz, 25) zu kritisieren. "Du wirfst den Ball zu hoch, hältst die Körperspannung nicht, Gewicht ist zu weit hinten und was passiert dann? Du triffst den Ball zu spät." Die junge Tennisspielerin hadert noch immer damit, ihrer Freundin Nele (Maria Müller, 23) den Platz im Trainingscamp weggenommen zu haben. Dies ist allerdings durch den Wegfall von Neles Fördermitteln zustande gekommen, weshalb sie einen Rückzieher machen musste. Gabriella macht klar: Nele ist keine Freundin! "Wenn sie auf der anderen Seite des Netzes steht, ist sie keine Freundin." Tennis-Star Sabine Lisicki (36), die den Workshop leitet, lässt sich aber zuerst auf ein Trainingsmatch mit Nele ein, von der sie begeistert ist. Sie besorgt den Kontakt zu einer Bekannten, die Nele eine Wildcard zu einem Turnier besorgt. Und was macht Gabriella? Die hat Sex mit Kilian (Marc Dumitru, 39). Und spürt, dass da mehr sein könnte.

Nele (l.) kontert ihre Konkurrentin aus. © RTL/Julia Carola Pohle

Kilian versucht alles, Gabriella von sich zu überzeugen - mit Erfolg. © RTL/Julia Feldhagen