Alles was zählt: Sex-Plan im Hotel geht krass nach hinten los!

Essen - Justus Albrechts Doppelleben bei " Alles was zählt " wird für den Geschäftsmann immer heikler. In der kommenden Woche kommt es beinahe zum Eklat, als seine Affäre Charlie Beer ihn ins Hotel einlädt, dort aber Ehefrau Jennifer Steinkamp erscheint. Und es gibt eine Nachricht vom inhaftierten Yannick Ziegler!

Justus (Matthias Brüggenolte, 45), der eine Affäre mit Charlie pflegt, platzt vor Wut, schreit seine Frau an: "Bist du völlig wahnsinnig geworden? In so einem Zustand lässt man doch niemanden Leistungssport machen!"

Lucie will verhindern, dass Yannick ihren Brief bekommt. © RTL

Lucie (Julia Wiedemann, 26) hat genug. Obwohl ihr inhaftierter Bruder Yannick (Dominik Flade, 31) keinen Kontakt will, schreibt sie ihm einen langen Brief. Der fällt böse aus, sie könne auf so einen Bruder verzichten, der nur an sich denke.

Sie hadert, ob sie ihn abschicken sollte, entschließt sich aber dafür. Und überlässt ihrem Bruder, ob er die Kontaktaufnahme annimmt.

Unmittelbar danach erhält Lucie einen Brief aus der JVA Essen, der mit "Hallo, kleine Schwester" startet.

Yannick entschuldigt sich darin für das von ihm an seine Familie auferlegte Kontaktverbot, wollte alle nur schützen. "Inzwischen weiß ich, dass ich es nicht packe, euch gar nicht zu sehen."

Lucie will nun verhindern, dass ihr Bruder ihren Brief bekommt. Denn er könnte diesen in den falschen Hals bekommen.