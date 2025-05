Alles was zählt: Simone am absoluten Tiefpunkt angekommen

Essen - Simone Steinkamp steht bei " Alles was zählt " vor einem großen Scherbenhaufen. Erst will sich ihr Mann Richard von ihr scheiden lassen, dann wendet sich auch Tochter Jennifer von ihr ab. Gleichzeitig plagt Deniz Öztürk die Eifersucht. Und Daniela Bremer bekommt Post aus dem Knast.

Deniz (r.) muss aufpassen, nicht zu eifersüchtig auf Milan zu werden. © RTL/Julia Feldhagen

Deniz (gespielt von Igor Dolgatschew, 41) ist wegen Charlie (Shaolyn Fernandez, 28) sichtlich eifersüchtig auf Milan (Vitali Huk, 27), fordert ihn deutlich auf: "Lass die Finger von ihr!" Der Läufer wolle mit seiner Tanzpartnerin keine Spielchen spielen: "Wenn sich mehr draus ergibt, sag ich nicht nein."

Sein Trainer merkt, dass es Milan ernst meint und tatsächliches Interesse an Charlie hat. "Sie weiß ganz genau, was sie will. Das gefällt mir so an ihr. Genau so jemanden brauche ich auf dem Eis."

Gegenüber Ingo (André Dietz, 49) macht Deniz klar: "Er will die PR-Show nutzen, um sich an Charlie ranzumachen. Ich will nicht, dass er ihr wehtut." Der Physiotherapeut: "Entweder du kriegst deine Gefühle in den Griff oder du stehst zu ihnen."

Simone (Tatjana Clasing, 61) lobt derweil die großartige PR, die Charlie und Milan machen. Mit Posts, die viel Raum zur Spekulation lassen, wollen sie im Gespräch bleiben.