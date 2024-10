Alles was zählt: Valea und das dunkle Geheimnis ihrer Familie

Essen - Die Suche nach der Wahrheit hinter ihrer Identität beschäftigt Valea Borazio bei " Alles was zählt " seit Wochen. Mehr und mehr kommt sie hinter die Lügengeschichte ihres Vaters, der sie damals entführte. Schlechte Neuigkeiten gibt es dagegen für Alexander von Altenburg.

Matteo wird immer weiter in die Enge getrieben, erleidet im "Lieblingspunkt" einen Nervenzusammenbruch. Wann stürzt sein Kartenhaus der Lügen zusammen?

Sie kann es nicht glauben, stellt nun eigene Recherchen an. Und findet ein Foto von sich als Baby, das als "Mia" beschriftet ist. Ihr Vater hat die nächste Lüge parat: Valeas Mutter habe sie früher "la mia principessa" genannt.

Alles was zählt

Matteo (Riccardo Angelini, 43) ist hingegen froh, dass in der Zeitschrift "Kufe & Eis" nichts über Valeas Interview-Aussagen zu ihrer angeblich verstorbenen Mutter steht. Die lebt schließlich noch. Und ihr wurde durch Matteos Kidnapping-Aktion die Tochter genommen.

Alexanders (hinten) Rückkehr nach Essen verläuft nicht nach Plan. © RTL/Julia Feldhagen

Wenige Tage ist Alexander (Leon Klein, 25) erst wieder in Essen. Er unterstützt Ben (Jörg Rohde, 40) beim Cocktail-Mixen. Dabei stürzt er über einen Werkzeugkasten, knickt um, wird mit schmerzendem und geschwollenem Knöchel ins St. Vinzenz gebracht.

Imani (Féréba Koné, 34) stellt in Aussicht, dass der Fuß auch nur geprellt sein könnte. So oder so hat Alexander Angst, kurz nach Unterschrift seines ersten Fußball-Profivertrags direkt zurückgeworfen zu werden.

Nach dem Röntgen hat die Ärztin keine guten Nachrichten: Der Knöchel ist gebrochen. Schnell stellt sich die Frage, ob Imanis Nährstofflösung anwendbar ist, die auch schon Leyla (Suri Abbassi, 28) bekommen hat.

"Wie bei jeder Behandlung bleibt hier ein Restrisiko. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Nährstofflösung wirkt", sagt Imani zu dem Fußballer - in dem Wissen, dass einige Patienten den künstlichen Knochen abgestoßen haben. "Aber die Chancen stehen wirklich sehr gut und dann bist du schneller wieder fit als mit einer OP!"

Kilian (Marc Dumitru, 38) verlangt, dass Imani erst alles testet, die Studie beendet und die Nährstofflösung bis dahin nicht mehr bei Patienten - also auch nicht bei Alexander als möglichen Probanden - einsetzt. Hält sie sich daran?