Baby-Bombe bei AWZ: SIE ist schwanger!

Essen - Vollkommen unvorhergesehen platzt bei " Alles was zählt " in der kommenden Woche die Baby-Bombe! Doch die werdende Mutter ist überfordert mit der Situation...

Maximilian und Nathalie sind gespannt, ob sie Eltern werden. © RTL/Julia Carola Pohle

Im Kurzurlaub mit Maximilian (gespielt von Francisco Medina, 46) zeigte sich seine Frau Nathalie (Amrei Haardt, 33) zuletzt leicht gereizt. Ihr missfiel es, dass er ihre Vorschläge für sportliche Aktivitäten ausschlug oder nur zähneknirschend annahm.

Doch die Spannungen bleiben erhalten, Nathalie geht schnell an die Decke. "Was ist hier los?", will er wissen. Und sie rückt endlich mit der Sprache raus: "Es gibt da was, was du wissen solltest."

Sie holt eine schmale Schachtel aus ihrer Reisetasche. Darin befindet sich ein noch unbenutzter Schwangerschaftstest. "Drei Wochen drüber", bestätigt Nathalie dem möglicherweise werdenden Vater.

Maximilian ist indes verwirrt, dass seine Frau die risikobehafteten Aktivitäten durchführt, obwohl sie offenbar schwanger ist.

"Wenn ich erfahre, dass ich schwanger bin, steht mein ganzes Leben Kopf. Dann sind die ganzen Sportaktivitäten einfach nicht mehr drin", nennt sie ihm die Gründe. "Wenn das Kind erst mal da ist, geht das alles sowieso nicht mehr, es ist vorbei für Jahrzehnte. Ich hab einfach richtig Schiss. Ich weiß nicht, ob ich das kann."