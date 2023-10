Beliebte "Let's Dance"-Beauty taucht bei "Alles was zählt" auf: Diese Rolle übernimmt sie

Essen - Dieses Gesicht dürfte RTL-Zuschauern bereits wohlbekannt sein: Sally Özcan (35) wechselt von " Let's Dance " zu " Alles was zählt " und schwingt in der Vorabend-Soap anstelle des Tanzbeins schon bald den Kochlöffel.

Klappe, die Erste: Sally Özcan (35) bekommt eine Gastrolle bei "Alles was zählt". © RTL/Picture Puzzle Medien

Damit kehrt die diesjährige Duo-Partnerin von Massimo Sinató (42) in ihren eigentlichen "Tanzbereich" zurück. Denn wenn Sally nicht gerade übers Parkett schwebt, hat sie sich einen Namen als Deutschlands wohl erfolgreichste Foodbloggerin gemacht.

2017 hatte die 35-Jährige mit "Sally backt" sogar ihre eigene TV-Show auf VOX. An Silvester folgt nun ihr erster Auftritt bei "Alles was zählt", wie RTL am heutigen Donnerstag ankündigte.

Demnach spielt sie in einer Gastrolle keine Geringere als sich selbst. Ihr Ziel: Den Jahreswechsel in Kim (gespielt von Jasmin Minz, 30) und Ben Steinkamps (Jörg Rohde, 39) neu eröffnetem Lokal mit kulinarischen Höhepunkten unvergesslich zu machen.

Nach einem Wasserschaden wird die "Sieben" nicht nur komplett neu gestaltet, sondern auch umbenannt in "Lieblingspunkt". Sally konnte das Lokal, das künftig in neuem Glanze erstrahlen wird, bei ihrem TV-Dreh bereits besichtigen und schwärmt: "Optisch gefällt es mir sehr gut. Hier fühlt man sich wohl, schade, dass es das nur im Studio gibt."

Auch zu ihrem Auftritt bei AWZ verrät die Koch-Queen vorab erste Details.