Alles was zählt: Auffälligkeiten bei Ultraschall von schwangerer Daniela (50)

Essen - Gefühls-Chaos bei " Alles was zählt ": Maximilian und Ben kehren nach Essen zurück, um dem letzten Willen ihres verstorbenen Vaters Richard Folge zu leisten. Die schwangere Daniela hat Angst vor Untersuchungsergebnissen. Und Vanessa schlägt als Pflegehilfskraft über die Stränge.

Simone trifft Maximilian am Flughafen - und schickt ihn sofort wieder weg. © RTL

Maximilian (gespielt von Francisco Medina, 49) landet am Flughafen. Er ist zur Testamentseröffnung gekommen. Simone (Tatjana Clasing, 62) bittet ihn, sofort weiter nach Lissabon zu fliegen, um Ben (Jörg Rohde, 42) abzuholen, der von den Geschehnissen um Richards (Silvan-Pierre Leirich, 65) Tod nichts mitbekommen hat.

"Er geht davon aus, dass Richard die Herztransplantation gut überstanden hat und auf dem Weg der Besserung ist", sagt Simone.

Gleichzeitig droht Isabelle (Ania Niedieck, 42) ihrem Cousin Kilian (Marc Dumitru, 39): "Wenn Maximilian hier auftaucht, landen die Aufnahmen der Überwachungskamera bei der Polizei." Also die Aufnahmen der Fake-Entführung von Nathalies Baby Diego, mit denen man Maximilian ins Gefängnis bringen wollte. Doch die Beweise hat Kilian in seinem Safe verwahrt. Und den will er nicht öffnen.

Simone spricht zu Richard, der von einem großen Gemälde aus auf den Esstisch blickt. "Tja, Richard, heute ist es so weit. Die ganze Familie kommt zusammen, und wir eröffnen dein Testament. Können wir nur hoffen, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben."

Genau die quittiert Ben mit einem "Ist das euer Ernst?". Denn: Alle Steinkamp-Kinder werden in den Aufsichtsrat von "Steinkamp Sport & Wellness" berufen und sollen gemeinsam entscheiden, wer Richards Nachfolge als Geschäftsführer übernimmt. Innerhalb eines halben Jahres muss eine Entscheidung her. Einstimmig.