Alles was zählt: Frauenhasser Johannes geht's an den Kragen! "Nur für One-Night-Stands gereicht"

Imani (l.) spricht mit Philippa Herbst. © RTL/Julia Carola Pohle

Imani (gespielt von Féréba Koné, 34) hat sich mit Dr. Philippa Herbst (Katja Preuß, 46) zusammengetan, um Johannes (Maximilian Schneider, 32) auflaufen zu lassen. Denn auch Dr. Herbst hatte er in der Vergangenheit hinterhältig um ihren Job gebracht.

"In meiner Vergangenheit rumwühlen? Was soll die Scheiße? Das wirst du bereuen", kündigt der Oberarzt seiner Chefin an. "Ich will nur, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und wenn sie das tut, sieht es für dich schlechter aus als für mich."

Johannes ist geladen, kann sich keinesfalls von den zwei Frauen ans Messer liefern lassen. Und wird ungehalten. "Ihr wollt mir etwas unterschieben, weil es nur für One-Night-Stands gereicht hat und ich der bessere Arzt bin und ihr eure Chefärztinnen-Posten nur wegen irgendwelchen Quoten bekommen habt!"

Im Gespräch mit Klinikleiter Kilian (Marc Dumitru, 38) und der Leiterin des Reha-Retreats Lucie (Julia Wiedemann, 29) wird dem Frauenhasser fristlos gekündigt, weil es Beweise gibt, dass er einen eigens begangenen Behandlungsfehler Dr. Herbst untergeschoben hat.