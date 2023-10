Nach langer Pause: Dieser "Alles was zählt"-Star ist zurück!

Essen - Sie ist wieder da! Nahezu exakt ein Jahr nach ihrem vorübergehenden Ende bei " Alles was zählt " steht die von Julia Wiedemann (27) verkörperte Lucie Ziegler wieder vor den Kameras. Allerdings müsst Ihr Euch noch etwas gedulden, sie in der RTL-Serie wiederzusehen.

Die Business-Lady trägt teure Boots, eine Sonnenbrille und steigt ganz "Sex and the City"-mäßig aus dem Beförderungsfahrzeug.

Ihre Rückkehr gibt es am 28. Dezember (Folge 4353) - also fast genau ein Jahr später - zu sehen. Und das wird eine echte Überraschung.

Der 2. Januar 2023 (Folge 4103) war jener Tag, an dem sich Lucie von ihrer Familie und Freunden verabschiedete, um nach New York zu gehen. Dort hatte sie ein Stipendium an einer Business School und eine Stelle in einem Top-Unternehmen angeboten bekommen.

Julia Wiedemann (27) dreht wieder! © Bildmontage: RTL/Thiago Braga de Oliveira

"Meine Rolle hat eine Entwicklung durchgemacht, sie wird anders wiederkommen … hier will ich aber noch nicht zu viel verraten", sagt Wiedemann.

"Ich freue mich sehr darüber, weil das schauspielerisch herausfordernd ist. Und auch ich habe mich persönlich in diesem Jahr weiterentwickelt, habe andere Rollen in TV-Formaten gespielt und hatte Zeit, um anderes auszuprobieren."

Ihr erster Drehtag vor wenigen Tagen bei der in Essen spielenden Serie sei für sie "echt aufregend" gewesen. "Ich war zwei Wochen zuvor schon ganz kribbelig und dachte 'Oh Gott, kann ich das noch?' Als ich dann am Set stand, war es vom Gefühl her so wie Fahrradfahren, das verlernt man auch nicht. Es hat mir genauso viel Spaß bereitet wie vorher."