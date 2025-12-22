Alles was zählt: Alles andere als frohe Weihnachten

Essen - Bei " Alles was zählt " steht Weihnachten vor der Tür. Die beiden letzten Folgen vor dem Fest der Liebe versprechen aber vor allem eines: keine Fröhlichkeit, kaum Harmonie und viele Tränen.

Valea verschweigt ihrem Vater, wo sie gewesen ist. © RTL

Matteo (gespielt von Riccardo Angelini, 43) nimmt ein Paket für Valea (Antonia Kolano, 19) entgegen. Absender ist Maria Tutti aus Mailand. Matteo wundert sich, da Valea doch gerade in der italienischen Modestadt ist, um ihre Freundin zu besuchen. Wieso versendet diese dann ein Paket und übergibt es ihr nicht persönlich?

Er ruft bei Maria an - und tatsächlich ist Valea nicht bei ihr. "Ich habe nach Mama gesucht", erzählt die junge Sportlerin bei ihrer Rückkehr. Matteo redet erneut eindringlich auf seine Tochter ein, dass ihre Mutter tot sei. Doch das glaubt Valea nicht.

Sie stellt Maximilian (Francisco Medina, 48) zur Rede, der ihr Adressen in Mailand gegeben hatte. Doch: "Alle ihre Informationen waren Sackgassen!" Maximilian kann oder möchte ihr nicht weiterhelfen. "Tut mir leid, ich hab alles getan, was ich konnte."

Valea fühlt sich ausgenutzt, ihren Vater und Nathalie (Amrei Haardt, 36) auf Maximilians Wunsch auseinandergebracht zu haben, um dafür Infos zu ihrer Mutter zu erhalten - und jetzt eiskalt fallen gelassen zu werden.

Daher beichtet sie ihrem Papa, dass sie Maximilian geholfen hat, Nathalie und ihn auseinanderzubringen. Für Matteo kommt das leider nicht überraschend.