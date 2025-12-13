Mord auf Malle? Deutscher Urlauber Tim (†20) auf Autobahn geschmissen

Palma (Spanien) - Zunächst sah der Tod von Tim V. (†20) auf Mallorca nach dem tragischen Unfall eines betrunkenen deutschen Touristen aus. Die Wende in diesem Fall könnte aus der Feder eines Krimi-Autors stammen.

Nachgestellte Szene: Auf einer Autobahn auf Mallorca wird ein Deutscher überfahren. © kabel eins

Mit seinem besten Kumpel will Tim ein paar Tage Urlaub in einem Sport-Hotel in Cala Rajada machen, einer Touristenstadt im Nordosten der Baleareninsel. Nur für eine Nacht, die vom 8. auf den 9. Oktober 2022, soll es an den vor allem bei Deutschen beliebten Ballermann zum Partymachen gehen.

In genau dieser Nacht aber endet Tims Leben. Der Hobbyfußballer aus Nordhessen wird auf der Autobahn MA-19 in Richtung Palma überfahren. Der betroffene Autofahrer hält seine Spur, obwohl er vor sich Fahrzeuge wahrnimmt, die einem Hindernis auszuweichen scheinen, wird in der Kabel-Eins-Sendung "Mord unter Palmen" skizziert.

Er bemerkt einen augenscheinlichen Pappkarton, über den er fährt. Weil sein Auto aber einen solch großen Satz macht, hält er an und sieht im Scheinwerferlicht nachfolgender Verkehrsteilnehmer, dass eine Person auf dem Asphalt liegt - er hat sie Sekunden vorher überfahren.

Zunächst wird von einem Unfall ausgegangen, da an selbiger Stelle schon über Jahre hinweg betrunkene Urlauber auf der Suche nach ihrer Unterkunft überfahren wurden. Doch ein Zeuge wirft ein anderes Licht auf den Vorfall.