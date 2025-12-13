Doc Caro auf 180: "Da krieg' ich 'nen Anfall!"
Duisburg - Bei einem medizinischen Notfall wird die 112 gerufen. Was jedes Kind wissen sollte, nutzen einige Personen offenbar schamlos aus.
Dass in der Notaufnahme regelmäßig Menschen auftauchen, die dort normalerweise nichts zu suchen haben, ist eine Sache. Dass sich aber sogar einige vom Rettungsdienst dorthin chauffieren lassen, obwohl sie von einem akuten Notfall so weit entfernt sind, wie Deutschland von China, setzt dem Ganzen die Krone auf. Und lässt auch Dr. Carola Holzner (40) verzweifeln.
"Doc Caro", wie sie auch in der gleichnamigen VOX-Serie bezeichnet wird, nimmt eine 72-jährige Frau in Empfang, die bis vor Kurzem wegen einer beidseitigen Lungenentzündung in stationärer Behandlung war.
Es gehe ihr am heutigen Tage schlecht, als würde sie sich übergeben müssen, was sie in der Duisburger Helios St. Johannes Klinik abgeklärt haben möchte. Einen Termin zur Nachsorge hatte sie bereits vorab für die kommende Woche erhalten.
"Das regt mich auf. Ich kann selber rausgehen, ich kann selber in die Apotheke gehen, aber da fährt jetzt ein Rettungswagen mit Blaulicht hin", so die 40-Jährige. "Da krieg' ich 'nen Anfall. Der Rettungsdienst ist für Notfälle da, für Menschen, die sofort Hilfe brauchen."
Doc Caro (VOX): "Es gibt Menschen, die unser System ausnutzen!"
Die Dame sei dem Rettungsdienst sogar entgegengegangen, die zwei Etagen des Mehrfamilienhauses hinunter, habe sich im Erdgeschoss auf die Treppen gesetzt und gewartet. Alles halb so schlimm, findet sie.
Noch unglaublicher ist aber der Grund, weshalb die Dame die 112 gerufen hat. "Taxi wäre gegangen, aber das ist zu teuer." Carola Holzner stellt klar: "Das wird jetzt teurer!" Denn der private Chauffeurservice kostet sie 350 Euro. Den Transportschein wird sie nicht unterschreiben. Dieser wird der 72-Jährigen in Rechnung gestellt.
"Es gibt Menschen, die ärgern uns, weil sie unser System ausnutzen und glauben, dass medizinische Versorgung ein All-inclusive-Paket ist", ist Holzner erbost. Und ihre Kollegin berichtet aus Erfahrung: "Viele sagen, das zahlt ja die Krankenkasse und meinen, das wäre so inklusive."
