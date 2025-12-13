Doc Caro auf 180: "Da krieg' ich 'nen Anfall!"

Duisburg - Bei einem medizinischen Notfall wird die 112 gerufen. Was jedes Kind wissen sollte, nutzen einige Personen offenbar schamlos aus.

In Hausschlappen taucht eine Rentnerin (72) in der Notaufnahme auf - gebracht vom Rettungsdienst. © RTL

Dass in der Notaufnahme regelmäßig Menschen auftauchen, die dort normalerweise nichts zu suchen haben, ist eine Sache. Dass sich aber sogar einige vom Rettungsdienst dorthin chauffieren lassen, obwohl sie von einem akuten Notfall so weit entfernt sind, wie Deutschland von China, setzt dem Ganzen die Krone auf. Und lässt auch Dr. Carola Holzner (40) verzweifeln.

"Doc Caro", wie sie auch in der gleichnamigen VOX-Serie bezeichnet wird, nimmt eine 72-jährige Frau in Empfang, die bis vor Kurzem wegen einer beidseitigen Lungenentzündung in stationärer Behandlung war.

Es gehe ihr am heutigen Tage schlecht, als würde sie sich übergeben müssen, was sie in der Duisburger Helios St. Johannes Klinik abgeklärt haben möchte. Einen Termin zur Nachsorge hatte sie bereits vorab für die kommende Woche erhalten.

"Das regt mich auf. Ich kann selber rausgehen, ich kann selber in die Apotheke gehen, aber da fährt jetzt ein Rettungswagen mit Blaulicht hin", so die 40-Jährige. "Da krieg' ich 'nen Anfall. Der Rettungsdienst ist für Notfälle da, für Menschen, die sofort Hilfe brauchen."