20.01.2025 22:01 21 hotte Singles geben Gas: "Meinen Händen kann keine widerstehen!"

Are You The One? (AYTO): Mit 21 neuen Singles geht die Datingshow von RTL+ in die 6. Staffel. TAG24 stellt Euch die Jungs und Mädels vor.

Von Nico Zeißler

Köln - Ryan, Wilson, Shelly & Co. haben es in der 5. Staffel "Are You The One?" verpasst, alle zehn Perfect Matches zu finden und insgesamt 200.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Jetzt startet die 6. Staffel mit 21 neuen Singles, die diese Schmach verhindern wollen. Ab dem 4. Februar strahlt RTL+ wieder wöchentlich in Doppelfolgen aus, wie sich knapp zwei Dutzend junge Menschen tagelang ausfragen, nur an der Oberfläche kratzen oder direkt miteinander in die Kiste springen, um herauszufinden, welcher Deckel zum eigenen Topf passt. TAG24 stellt Euch die 20 Singles jetzt schon exklusiv vor, die im Laufe der Staffel von einer 21. Person überrascht werden. Diese zehn Single-Ladys suchen ihr Perfect Match. © RTL/Frank Beer Zehn Jungs sind ebenfalls auf der Suche nach ihrem passenden Gegenstück. © RTL/Frank Beer Deisy (26) und Levin (25) - vielleicht ja ein Perfect Match? © Bildmontage: RTL/Frank Beer Einige von ihnen sind um flotte Sprüche nicht verlegen. Wie zum Beispiel Levin (25) aus Karlsruhe. Der Physiotherapeut brauche in einer Beziehung seinen Freiraum und aufgrund seines Berufs könne seinen "magischen Händen keine widerstehen". Düsseldorferin Deisy (26) hingegen habe "viel Temperament und werde schnell laut". Und die Friseurin gibt zu: "Ich flirte auch mit Männern, die ich nicht toll finde." Sie bezeichnet sich selbst als Red Flag - und steht auch auf derartige Männer. Auf mächtig dicke Hose macht Josh. Der 28-jährige Influencer (72.000 Insta-Follower) lebt in Monaco und war schon 2021 im britischen AYTO-Format dabei. Der Dauersingle mit Wurzeln auf der Insel erhalte "viele Heiratsanträge via DMs", fliege zum Feiern nach Marokko oder Dubai und wolle kein Sugardaddy sein. Are You The One? Realitystars in Love Eiskalte Verführerin zerstört "AYTO"-Liebe: "Sie hat ihre Seele an den Teufel verkauft!" Selina (23) sagt über sich: "Ich würde mich nicht daten wollen." Die Bürokauffrau aus Nürnberg rieche toxische Boys schon von Weitem "und will sie trotzdem". Die könnte eine Krawall-Kandidatin werden, werde schnell laut. Mit Ziegenbart, einer gewissen Körpergröße, dunklen Haaren und hellen Augen gewinnt man sie für sich. Selina (23) und Josh (28). © Bildmontage: RTL/Frank Beer Moderiert natürlich wieder: Sophia Thomalla (35). © RTL/Frank Beer Streaming-Hinweis: "Are You The One?" (AYTO) zeigt RTL+ ab dem 4. Februar 2025 bis Anfang April immer dienstags in Doppelfolgen. Für den 15. April ist das Wiedersehen geplant.



