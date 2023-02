AYTO-Girls zoffen sich um Frauenschwarm Barkin: "Hast ihm vor meinen Augen ins Ohr geflüstert!"

Auch nach Ende der Ausstrahlung von "Are You The One" ist das Drama noch lange nicht zu Ende.

Von Kathi Schöne

Leipzig - Die Ausstrahlung von "Are You The One" ist zu Ende, der Beef der Teilnehmer aber noch lange nicht: Vor allem Larissa (22) und Juliette aus Leipzig (22) scheinen noch eine Rechnung miteinander offen zu haben.

Bei Barkin (28) und Juliette (22) scheint es gut zu laufen - wenn da nicht dauernd jemand dazwischenfunken würde! © Instagram/juicyjuuly In der "Are You The One"-Villa starteten die beiden Frauen noch als Freundinnen, im Kampf um die Gunst von Erzieher Barkin wurden dann aber nach und nach die Krallen ausgefahren. Nach Ende der Ausstrahlung scheint Juliette als Siegerin des Herzens von Barkin hervorgegangen zu sein, die Sticheleien seitens ihrer Kontrahentin bleiben jedoch nicht aus. In einem Live-Stream auf TikTok stellte Larissa die gute Beziehung von Juliette und Barkin infrage. "Find ich komisch, dass die auf einmal ein Bild zusammen veröffentlichen", sinnierte die Stuttgarterin geheimnisvoll in dem Video. Da platzte Juliette der Kragen und sie wandte sich auf Instagram an ihre Fans. Are You The One Riesen-Überraschung im "Are You The One"-Finale: Das gab's noch nie! "Akzeptier' es doch einfach und hör auf mit der Scheiße! Du bist in Frankfurt vor meinen Augen zu ihm gegangen und hast ihm ins Ohr geflüstert, wann er denn endlich nach Stuttgart zu dir kommt. Und das, obwohl du wusstest, dass er und ich zusammen in einem Hotelzimmer geschlafen haben!", wütete die süße Sächsin.

AYTO-Larissa kündigt Statement an