Hitziger Start und Massenknutscherei bei "Are You The One": "Fake Bitches geb' ich kein Kussi"

Mit Drama, Knutschen und der ersten Entscheidung startet "AYTO - Realitystars in Love" mit einer Doppelfolge in die dritte Staffel.

Von Mila Martinez

Koh Samui (Thailand) - Und es geht wieder los: Ab dem heutigen Donnerstag versuchen 20 Realitystars ihr Glück in ihrem "Perfect Match". Und mit dem Start der dritten Staffel "Are You The One – Realitystars in Love" geht es direkt heiß her im Pool. Und Moderatorin Sophia Thomalla (33) fühlt den Singles wie immer besonders auf den Zahn.

Egal ob Drama, Knutscherei oder Flirtattacke: Am ersten Tag der neuen Staffel "Are You The One - Realitystars in Love" ging es direkt hitzig zur Sache. © Screenshot: RTL "Bisschen begrabschen, bisschen rumlecken, wie immer." Und wie immer geht es auch in Folge 1 des RTL+-Formats "AYTO" los: Sophia Thomalla leitet die neue Staffel mit den "in der Holzklasse nach Thailand verfrachteten Realitystars" ein. Der Erste, der in die Strand-Villa einzieht, ist Mike Heiter (30), der direkt klarmacht: "Ich liebe mich selber, ich bin einfach der geilste Typ, so!" Als Zweites kommt Sabrina (26), die bereits 2020 bei AYTO mit einer sehr sichtbaren Sex-Szene für Aufsehen sorgte, ums Eck. Einmal AYTO scheint der Wienerin offensichtlich nicht zu reichen. Are You The One Sophia Thomalla kehrt zurück! "Are You The One - Realitystars"-Start steht fest Der Ex von Ex-"Bachelorette" Melissa Damilia (27), Danilo (26), macht zum Einzug ebenfalls klare Ansagen: "Ich wünsche mir eine Frau, die kocht, wäscht, bügelt – ich bin da bisschen oldschool". Auch Fabio Knez (30, Make Love, Fake Love 2023) will "sein Bestes geben" und die Frauen in knapper Badehose und Bademantel überzeugen. Eigentlich scheint das erste Zusammentreffen der Reality-Sternchen auch ganz harmonisch. Lediglich zwischen den beiden Ex-"Bachelor in Paradise"-Teilnehmern Emanuell (30) und Christina "Shakira" (25) schreit es förmlich nach Eskalationspotential. Die stach jemand anderem allerdings direkt ins Auge: dem Bruder der Legende aller Reality-Shows Calvin Kleinen (31), Marvin Kleinen (28): "Boah, Brett, geil das Mädel". In einem sind sich alle einig: Sie sind hier für eine geile Zeit!

Kandidat Fabio Knez (30, Make Love, Fake Love 2023) legte mal wieder den außergewöhnlichsten Auftritt hin: Nur in Badehose und Bademantel bekleidet schritt er am Strand von Koh Samui entlang und betrat er die AYTO-Villa. © Screenshot: RTL

Marvin Kleinen (28) geht in Folge eins direkt aufs Ganze und schmiedet mit Kollege Mike Heiter (30, r.) Pläne für den "Boom-Boom-Room". © Screenshot: RTL

Wilde Knutscherei im Pool bei "AYTO - Realitystars in Love"

Paulina (20) und "Love Island"-Legende Paco (27) machten erst wild im Pool rum und sorgten anschließend für das erste Drama in der Villa. © Screenshot: RTL Emanuell hingegen erlebt eher einen Albtraum als einen Crush: Seine Ex Kim Virginia (27) ist ebenfalls Teil der neuen Staffel. Die kündigt auch direkt an, dass sie Bock auf Drama hat: "Ich werde hier bisschen rumstreiten, das war's. Ich liebe Seitenhiebe". Und den verteilt die Ex-BIP-Kandidatin auch direkt an die Gleichgesinnte "Shakira": "Fake Bitches geb' ich kein Kussi Kussi". Als "Love Island"-Hottie Paco (27) den (Lauf)Steg betritt, stehen einige Frauen bereits Schlange: "Boah, da bekomme ich innerlichen Orgasmus", so Paulina (20). Are You The One Flirts, Sex-Talk, Fremdgehen! Darum haben sich AYTO-Juliette und Barkin wirklich getrennt Der Erste, der voll auf Angriff geht, ist Marvin, der wohl die Ehre seines Bruders verteidigen muss. Er schnappt sich direkt mal Locken-Girl Shakira, um zu kuscheln: "Ich schwör auf alles, du bist voll süß!" Doch der Only-Fans-Star glaubt Marvin kein Wort: "Einfach Calvin 2.0." Und trotzdem wird sie schwach und der erste Kuss fällt. Auch im Pool wird plötzlich geknutscht. Paco mit Paulina, Kim Virginia mit Sandra (30), Emanuell mit Alicia (29) und sogar mit Ex Kim Virgina, Martini "Teezy" (28) mit Alicia. Man kommt kaum hinterher. Beim Flaschendrehen dann die erste Eifersuchtsattacke von Paulina. Grund: Pacos Favoritin ist Shakira, obwohl er die letzten fünf Stunden mit der Brünetten rumgeknutscht hat. Und damit fließen die ersten Tränen und es bahnt sich das erste Drama in der Villa an. Auch bei Shakira und Möchtegern-Calvin scheint die Harmonie verflogen. Und Danilo kommt sowieso nicht auf seine Kosten.

Das hat keine fünf Minuten gedauert: "Bachelor in Paradise"-Girl Christina "Shakira" (25) und Möchtegern Calvin, Marvin Kleinen (28), knutschten auf einem AYTO-Sofa. © Screenshot: RTL

Das gab's noch nie in AYTO-Folge 2

Bei der ersten AYTO-Challenge gingen die Frauen ordentlich auf Tuchfühlung mit den Männern und massierten sie mit allen Körperteilen, außer den Händen. © Screenshot: RTL Mit heißer Dusch-Action von Marvin und Shakira im "Boom-Boom-Room" startet Folge 2. Doch die Liebeskammer wird zu Kevins Enttäuschung nicht eingeweiht. Als erstes Hand bei Paco angelegt zu haben, scheint das Küken Paulina, was Kandidat Danilo gar nicht gefällt. Nach einem eher ruhigeren Morgen begrüßt die Rammstein-Ex die 19 Teilnehmer dann zur ersten Challenge mit dem Titel "Massage mit Happy End". Wie von Teezy gewünscht, benutzen die Frauen Brüste und Po zum durchkneten. Diese "FSK-18-Show" endet mit zwei Gewinnerinnen: Jennifer und Paulina. Erstere wählt Danilo für ein Date und Paulina geht mit Fabio auf private Tuchfühlung. Zurück in der Villa geht es läster-technisch sofort in die nächste Runde. Die Topthemen der Diskussion von Kim Virginia und Mike sind dabei Only-Fans, der Begriff "Bitch/Hure" und Shakira: "Ich find’ sie scheiße, langweilig und manipulativ", so die 27-Jährige. Während romantische Stimmung bei den Dates am Strand herrscht, checkt Emanuell die Wienerin Sabrina aus: "Ich mag das, dass bei ihr ein wenig 'Fuego' herrscht." Auf einen spontanen Kuss des Ex-Bachelorette-Teilnehmers hat die 26-Jährige aber gar kein Bock. Nach den Dates werden schließlich, "wer hätte es gedacht", als allererstes für diese Staffel Jennifer und Danilo in die Matchbox gewählt. Doch dann der Schock. Moderatorin Sophia Thomalla macht etwas, was es bei AYTO so noch nie gab: Sie bietet den Kandidaten in der ersten Match-Box-Entscheidung bereits 50.000 Euro für den Verkauf der Antwort an. Nach heftigen Diskussionen will Sophia ausgerechnet von Paco wissen, wofür sich die Gruppe entscheidet.

Wie von Fabio gewünscht, ging es für die vier Gewinner der ersten Aufgabe auf ein Jet-Ski-Date. Danach durften sich die Paare bei einem ruhigen Picknick am Strand noch in Ruhe unterhalten. © Screenshot: RTL

Während vier der 19 Singles auf einem gemütlichen Date den Tag verbrachten, starteten die "Verlierer" in die nächste Party in der Villa. © Screenshot: RTL

Nicht nur sie selbst, sondern auch der Rest der AYTO-Gruppe sind sich sicher: Danilo und Jennifer sind ein Perfect-Match. Doch hat Paco diese erste Entscheidung für 50.000 Euro verkauft? © Screenshot: RTL