AYTO-Start: Sophia Thomalla schon zu Beginn fassungslos - "Ich hab richtig schlechte Laune!"

Von Laura Miemczyk

Thailand - Die fünfte Staffel von "Are You The One" ist gerade erst an den Start gegangen, da muss Moderatorin Sophia Thomalla (34) schon in den Folgen 1 und 2 ein ordentliches Machtwort sprechen! Der Grund: Arbeitsverweigerung in der ersten Challenge!

Beim Kennenlernen sind die Männer noch ziemlich zurückhaltend. © RTL+/Screenshot Die Promis der AYTO-VIP-Staffel haben gerade erst ihre Koffer gepackt und die thailändische Strandvilla hinter sich gelassen, da stehen auch schon die nächsten Kandidaten auf der Matte, um auf Koh Samui ihr Perfect Match zu finden und am Ende mit dem Preisgeld von 200.000 Euro nach Hause zu gehen. Das Kennenlernen der Teilnehmer verläuft zunächst allerdings etwas holprig: Frauen und Männer stehen nach dem Einzug verlegen in getrennten Gruppen herum, was vor allem den Damen übel aufstößt. Als Ryan (21) und Kevin (20) zur Truppe dazustoßen, hellt die Stimmung sich jedoch urplötzlich auf. "Oh mein Gott – das sind die Geilsten!", freuen sich die Ladys, die Jungs sind wiederum hin und weg von Sina (26) – "eine miese Latina", wie Sidar bemerkt. Nachdem die Truppe vollständig ist, werden die ersten Gespräche zueinander gesucht. Martins (25) Strategie scheint jedoch nicht wirklich aufzugehen. Der Kundenberater aus Augsburg bezeichnet sich selbst als sexsüchtig, fällt schon nach wenigen Minuten mit Sprüchen à la "Ich bin ein übelster Fi****" auf und unterrichtet den halben Cast ungefragt über seinen "Body Count [Anzahl der Geschlechtspartner]" von angeblich 300.

Die Frauen warten hingegen darauf, dass ihre potenziellen Perfect Matches endlich auf sie zukommen. © RTL+/Screenshot

Martin kann mit seinem Ego nicht wirklich bei den Damen punkten. © RTL+/Screenshot

Are You The One: Aufgeheizte Stimmung am ersten Abend

Die Gruppe lässt es am ersten Abend ordentlich krachen. © RTL+/Screenshot Bei den Ladys kommt das alles andere als gut an! So lehnt nicht nur Shelly (24) dankend ab, als Martin die Friseurin schon am ersten Abend unter die Dusche entführen will. Auch Sina hat kurz nach dem Kennenlernen einen "Abturn" auf den Tattoo-Fan. Dieser Schuss ging dann wohl nach hinten los ...

Am ersten Partyabend ist die Stimmung aufgeheizt und ausgelassen. Zwischen Sina und Kevin scheint es ebenso zu knistern, wie zwischen Magdeburgerin Pia (24) und Gerrit (24) – doch neben der 24-Jährigen nächtigen will der Schnurrbartträger, der sich selbst als "Kategorie Jackpot" bezeichnet, trotz Deeptalk dann doch nicht. "Es ist, glaub' ich, entspannter, erstmal neben jemand Gleichgeschlechtlichem zu liegen", führt Gerrit aus und wirft damit Fragen auf, ob er sich auch im richtigen Format befindet? Auch Shelly und Wilson (24) führen tiefgründige Gespräche: "Denk' bitte nicht, dass meine Haare fettig sind, die sind einfach nass", informiert die Friseurin den Tätowierer und erklärt, dass ihr Hygiene sehr wichtig in einer Beziehung sei. "Was ich auch richtig gut finde: Du rasierst deine Beine nicht", stellt Shelly außerdem klar – Wilson scheint wahrlich wie für sie geschaffen.

Shelly erklärt Wilson, was ihr bei einem Mann wichtig ist. © RTL+/Screenshot

AYTO 2023: Sophia Thomalla bei Spiel fassungslos - "Das ist Are You The One Kids!"

Ryan kassiert von Edda einen Korb und darf (noch) nicht in ihr Bett hüpfen. © RTL+/Screenshot Schließlich steht die erste Nacht an, Männlein und Weiblein hüpfen allerdings getrennt voneinander in die Laken – ganz wie auf Klassenfahrt. Nur Ryan fragt Edda (22), ob sie "mit ihm schläft" und kassiert prompt einen Korb. "Heute nicht. Frag mich morgen nochmal", entgegnet die Blondine und lässt den 21-Jährigen peinlich berührt zurück. Auch die erste Challenge verläuft dann ziemlich holprig! Moderatorin Sophia bittet ihre Kandidaten zu einem echte "AYTO-Klassiker": "Miss Kuss". Die Männer dürfen sich – inklusive Augenbinde – von den Damen abschlabbern lassen und müssen die Kuss-Leistung mit Punkten bewerten. Doch zum Unmut von Sophia gehen nicht nur die meisten Frauen sehr verhalten ran, auch einige Männer zieren sich – bis Wilson sogar den Kopf wegdreht! "Das ist Are You The One Kids! [...] Hätte ich auch mit dem Arsch zu Hause bleiben können. [...] Ich hab' richtig schlechte Laune!", meckert Sophia unentwegt, doch Maja (24), Sina, Lisa-Marie (24) und Jana (26) bringen zu ihrer Freude schließlich doch die heiß ersehnte Zunge ins Spiel. Die Challenge scheint schon beendet, da taucht plötzlich Nachzüglerin Lina (28) auf – und die weiß ganz genau, "wie sie sich einen Typen aufreißt".

Pia belässt es bei einem unschuldigen Wangenkuss und hält ihre Zunge vorerst zurück. © RTL+/Screenshot

Sophia Thomalla (34) schmeckt die Arbeitsverweigerung ihrer Kandidaten gar nicht! © RTL+/Screenshot

Are You The One: Lina will einen Mann, "der sie behandelt wie seinen Schwanz"

Lina und Kevin knutschen sich bei der Challenge "Miss Kuss" zum ersten Date. © RTL+/Screenshot Lina gibt einigen Jungs eine Kostprobe ihrer Zungenakrobatik und wird dafür prompt mit dem Sieg belohnt. Als Date-Partner sucht sie sich Kevin aus und zeigt dem Fußballer nach einer Off-Road Tour durchs Gelände, wie sie sich ihren Partner ausmalt. "Ich hätte gerne einen Mann, der mich behandelt, wie seinen Schwanz: Morgens schön eine Massage, Fotos immer in einem guten Winkel von mir und dass ich alle seine Entscheidungen treffe", erklärt die Blondine und setzt ein unschuldiges Lächeln auf. Auch das zweite Date, das sich Jana und Paulo (21) sichern konnten, läuft gut – die Krankenschwester schätzt das Perfect-Match-Potenzial jedoch lediglich auf "50:50" ein. Dennoch wählt die Gruppe Jana und Paulo in die Matchbox – ob die Kandidaten damit die richtige Entscheidung getroffen haben?

Paulo und Jana werden in die erste Matchbox der Staffel gewählt. © RTL+/Screenshot