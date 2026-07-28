Jetzt ist es raus: Dann startet "Are You The One? – Reality-Stars in Love" 2026
Koh Samui (Thailand) - RTL+ hat verraten, wann die neue Staffel von "Are You The One? – Reality-Stars in Love" an den Start geht. Schon in wenigen Wochen ziehen die nächsten Reality-Singles in die Villa ein.
Fans dürften sich freuen: Schon in rund zwei Wochen, am 12. August, erscheint die erste Folge zum Streamen auf RTL+.
Nachdem die Teilnehmer bereits im Vorfeld bekannt gegeben wurden, fehlte bislang nur noch eine entscheidende Info. Die hat der Sender jetzt über den offiziellen Instagram-Kanal nachgereicht und dabei den Startschuss für Staffel sechs verkündet.
Am bewährten Konzept ändert sich auch diesmal nichts: In einer Luxusvilla lernen sich die Reality-Stars kennen und versuchen mit Dates, Spielen und jeder Menge Taktik herauszufinden, wer ihr vorherbestimmtes Perfect Match ist.
Gelingt es der gesamten Gruppe, alle Paare richtig zusammenzubringen, winkt am Ende ein Preisgeld von bis zu 200.000 Euro.
Die Moderation übernimmt wie gewohnt Sophia Thomalla (36). Das Model ist dafür bekannt, durchzugreifen, falls einer der 20 prominenten Teilnehmer aus der Reihe tanzen sollte.
Diese Reality-Stars ziehen in die Villa ein
Der Cast verspricht auch diesmal jede Menge Zündstoff. Mit dabei sind unter anderem Germain Wolf (25), Alexandra (30) aus "Beauty & The Nerd", Schauspieler Raúl Richter (39), Julia Römmelt (32), Brian (26) aus "Temptation Island V.I.P." sowie Zoe (21), die viele aus "Forsthaus Rampensau" kennen.
Auch Marwin Klute (29), Emma Fernlund (25) und Daymian Weiß (22) wagen die Suche nach ihrem Perfect Match.
Außerdem ziehen Michelle (33) und Bennett (29) aus "Bachelor in Paradise" in die Villa ein. Mit von der Partie sind auch die Schweizer Reality-Bekanntheit Francesca (27) sowie Johannes (33) und Cansin (25) aus "Make Love, Fake Love".
Einen genaueren Überblick über alle Teilnehmer der sechsten Staffel "Are You The One? – Reality Stars in Love" bekommt ihr hier.
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Markus Hertrich, RTL / Katya Bulgakova