Jetzt ist es raus: Dann startet "Are You The One? – Reality-Stars in Love" 2026

Koh Samui (Thailand) - RTL + hat verraten, wann die neue Staffel von " Are You The One? – Reality-Stars in Love " an den Start geht. Schon in wenigen Wochen ziehen die nächsten Reality-Singles in die Villa ein.

Sophia Thomalla (36) moderiert auch 2026 wieder "Are You The One? – Reality Stars in Love". © RTL / Markus Hertrich

Fans dürften sich freuen: Schon in rund zwei Wochen, am 12. August, erscheint die erste Folge zum Streamen auf RTL+.

Nachdem die Teilnehmer bereits im Vorfeld bekannt gegeben wurden, fehlte bislang nur noch eine entscheidende Info. Die hat der Sender jetzt über den offiziellen Instagram-Kanal nachgereicht und dabei den Startschuss für Staffel sechs verkündet.

Am bewährten Konzept ändert sich auch diesmal nichts: In einer Luxusvilla lernen sich die Reality-Stars kennen und versuchen mit Dates, Spielen und jeder Menge Taktik herauszufinden, wer ihr vorherbestimmtes Perfect Match ist.

Gelingt es der gesamten Gruppe, alle Paare richtig zusammenzubringen, winkt am Ende ein Preisgeld von bis zu 200.000 Euro.

Die Moderation übernimmt wie gewohnt Sophia Thomalla (36). Das Model ist dafür bekannt, durchzugreifen, falls einer der 20 prominenten Teilnehmer aus der Reihe tanzen sollte.