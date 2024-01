Mieser Plot-Twist im Finale von "Are You The One": "Das wird in die Geschichte eingehen!"

Thailand - Kurz vor dem Finale der aktuellen "Are You The One"-Staffel sieht es gar nicht mal so gut für die liebeshungrigen Singles aus. Bevor es in die finale Matching Night geht, gibt es noch eine filmreife Aussöhnung - und mächtig Kopfschmerzen bei den Kandidaten.

Are You The One

Are You The One

Die Kandidaten sind schockiert - und gehen in dieser Staffel leer aus. © Screenshot/RTL+

Damit die Singles aber nicht nur ein paar Schmetterlinge im Bauch, sondern auch die Kohle mit nach Hause nehmen, muss die Gruppe sich alle vorangegangenen Matching Nights ins Gedächtnis rufen und mögliche Kombinationen ausschließen.

Das gestaltet sich sowieso schon schwer - wenn dann nicht auch noch einige Kandidaten ihren Sitznachbarn vergessen würden. "Das hätten wir uns merken müssen. Jeder sollte sich merken, neben wem er saß, das war die einzige Aufgabe, die wir hatten", rauft sich Chef-Rechner Sandro (28) die Haare.

Mit einem mulmigen Gefühl geht es dann für die Gruppe in die letzte Matching Night - und dort kassieren die Singles die Rechnung: Statt zehn Lichtern gehen nur sieben Lichter an, das heißt, das Preisgeld bleibt den Kandidaten verwehrt. Mit hängenden Köpfen geht es zurück in den Flieger nach Deutschland.

"Wir sind die erste Staffel, die es nicht packt. Das wird in die Geschichte eingehen", sind Martins (26) berühmte letzten Worte.

Die letzten Folgen "Are You The One" könnt Ihr Euch in voller Länge im Stream bei RTL+. Eine Wiedersehensfolge gibt es am 25. Januar.