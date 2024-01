11.01.2024 05:51 2.621 Nachtkamera bringt Licht ins Dunkel: Sophia Thomalla enthüllt heimlichen Sex

Halbfinale bei "Are You The One"! Nach Linas (27) versehentlich verkaufter Matchbox herrscht eine Stimmungsflaute in der Villa der Singles.

Von Annika Rank

Thailand - Halbfinale bei "Are You The One"! Nach Linas (27) versehentlich verkaufter Matchbox herrscht eine Stimmungsflaute in der Villa der Singles. Die Lösung: Ein Party-Marathon, der es in sich hat. Mit diesem Kuss löst Eti (22) natürlich ein riesiges Drama aus. © Screenshot/RTL+ Zuerst steht eine Tennis-Party an, bei der Eti (22) mal wieder ein Auge auf seine Verflossene Afra wirft: Mit den Worten "Ich darf tanzen, mit wem ich möchte, ich hab keine Frau" zieht er die 26-Jährige an sich und drückt ihr einen langen Kuss auf. Seine eigentliche Flamme Maja (24) reagiert darauf mit einem Zusammenbruch in der Dusche und der Beichte: "Wir haben geb****." Daher auch ihre wachsenden Gefühle für Eti. Dem 22-Jährigen fehlt es jedoch an dem nötigen Feingefühl, stattdessen beharrt er auf seiner Freiheit und der Tatsache, Maja "noch nie Hoffnungen" gemacht zu haben. Die sieht das aber natürlich anders: "Einfach ehrenlos, ein kleines Haufen Stück Scheiße", bewertet sie seine angebliche Untreue. Are You The One Sophia Thomalla überreicht Single-Mann Kondom, dann lässt sie die Bombe platzen Ihre Konsequenz? "Es hat sich ausge-Maja-d!" Aber AYTO wäre natürlich nicht AYTO, wenn sie auf der nächsten Party nicht schon wieder eng umschlungen mit Eti tanzen würde, als wäre nichts passiert. Eine Angewohnheit, die mehrere Paare der diesjährigen Staffel gemeinsam haben ... Maja (24) gibt zu, Eti seeehr nahe gekommen zu sein und ist dementsprechend verletzt von seinem Fremd-Knutscher. © Screenshot/RTL+ Der Streit der beiden verläuft allerdings alles andere als versöhnlich. © Screenshot/RTL+ Are You The One: Jana, Ryan, Sidar, Sina - wer blickt da noch durch?! Wer kann bei Linas (27) Tanzeinlagen schon widerstehen? © Screenshot/RTL+ Denn auch die Konstellation aus Jana (25), Sidar (25), Ryan (21) und neuerdings auch Sina (26) strapaziert weiter die Nerven der Zuschauer. Alles beginnt mit wilden Küssen zwischen Ryan und Sina, woraufhin Jana sich wieder Sidar annähert. Angeblich soll das den Schlussstrich zwischen ihr und Lost-Boy Ryan besiegeln ... welcher allerdings nur bis zur "50 Shades"-Party am nächsten Tag andauert. Danach landet sie nämlich wieder mit dem Blondschopf im Bett. Sidar macht seinem Ärger Luft, indem er sich mit der spärlich bekleideten Lina vergnügt - und es wenige Sekunden später aus schlechtem Gewissen gegenüber Jana bereut: "Ich hab Scheiße gebaut", weint er. "Der Gigo ist rausgekommen." Are You The One Sophia Thomalla macht sich über "Are You The One"-Lady lustig: "Hält für zehn Minuten" Am nächsten Morgen entschuldigt er sich bei Jana. Dass sie selbst in der Nacht Sex oder zumindest beherztes Petting mit Ryan hatte, behält sie bei der Aussprache allerdings für sich. Doch den Kameras sind diese nächtlichen Vergnügungen natürlich nicht verborgen geblieben, wie sich schon bald herausstellen soll. Sidar (25) jedenfalls nicht, wobei er seinen Ausrutscher sofort bitter bereut. © Screenshot/RTL+ Jana (25) könnte Sidars Schlamassel nicht egaler sein, sie vergnügt sich lieber mit Ryan (21). © Screenshot/RTL+ Sophia Thomalla löst auf: Was lief bei Jana und Ryan unter der Decke? Sophia Thomalla (34) hat den Videobeweis mitgebracht. © Screenshot/RTL+ Mit der Überzeugung, "Kuscheleinheiten werden immer da sein bei Ryan und Jana, aber es wird nie was laufen" geht Sidar in die Matching Night - nur um von Moderatorin Sophia Thomalla (34) den Teppich unter den Füßen weggezogen zu bekommen. Die hat nämlich den Videobeweis mitgebracht, auf dem klipp und klar zu sehen ist, dass zwischen Ryan und Jana durchaus mehr lief als nur "Berührungen am Oberschenkel". Die Bewegungen unter der Bettdecke sind eindeutig. Sidar regt sich auf, dass Jana nicht ehrlich zu ihm war. Eine kleine Vorahnung scheint er aber gehabt zu haben: "Ich hab was in meinen Eiern, ich hab da was gespürt und meine Eier täuschen sich nie." Gut zu wissen! Offen bleibt, wie viele Lichter bei der Generalprobe der finalen Matching Night angehen. Das erfahrt Ihr in der kommenden Woche im großen Finale. Bis dahin könnt Ihr Euch die neue Doppelfolge in voller Länge im Stream bei RTL+ ansehen.

Titelfoto: Montage Screenshot/RTL+