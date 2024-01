04.01.2024 06:24 1.423 Sophia Thomalla macht sich über "Are You The One"-Lady lustig: "Hält für zehn Minuten"

Are You The One (AYTO) bei RTL+: Nach einem No Match und einer weiteren Matching-Night-Ernüchterung soll die Matchbox Klarheit bringen. Eine zerstört alles.

Von Nico Zeißler

Thailand - Bei "Are You The One" stürzen die Kandidaten von einem Extrem ins nächste. Nach einem No Match und einer weiteren Ernüchterung in der Matching Night soll die Matchbox Klarheit bringen. Doch eine Single-Lady zerstört alles. Kein Perfect Match: Paulo (21) und Julia (23). © Screenshot/RTL+ Folge 15 startet in der Matchbox, in der Julia (23) und Paulo (21) stehen. Die beiden sind aber auch kein Perfect Match. Lisa-Marie (24) freut sich, dass ihr Flirt bleibt. Und Julia hat zumindest die Gewissheit, nachdem sie Paulo bisher nicht ausschließen konnte. Ryan (21) weiß dagegen nicht, woran er bei Jana (25) ist. "Die Ungewissheit anfangs fand ich ganz cool. Aber jetzt irgendwann nervt's einfach und es wird mir zu blöd. Ich kriege nicht das Gefühl, dass ich der Einzige für sie bin." Kumpel Kevin (20) wird deutlich: "Das wird nicht die Frau sein, die du heiratest, mit der du Kinder bekommen wirst, die Frau deines Lebens. Du hast etwas anderes verdient. Wäre ich in deiner Situation: Die Frau wäre bei mir unten durch." Are You The One Are You The One: Was macht Jana da? Janas noch immer nicht ganz abgeschriebener Sidar (25) merkt, dass sie noch Interesse an ihm hat. "Weil sie mich anguckt, wie sie mich anguckt, die Nähe zu mir sucht." Und auch die Krankenschwester gibt zu: "Ich mag Sidar unwahrscheinlich gern und kann ihm nicht aus dem Weg gehen. Das schaff ich nicht." Am liebsten würde sie den Krefelder und Ryan nach der Show kennenlernen, um zu sehen, wer besser zu ihr passt. Lisa-Marie (24) ist offensichtlich happy, dass Paulo bleibt. © Screenshot/RTL+ Ryan (21) schildert Kevin (20), was ihn stört. © Screenshot/RTL+ Are You The One: Ryan hat nach Kuss mit Sina "Bock auf mehr" Mit Sina (26), die aber nur mit ihm rummachen will, versteht sich Ryan mittlerweile auch gut. © Screenshot/RTL+ Im Gespräch mit Paddy (23) glaubt Jana dann aber, dass er ihr Perfect Match ist. Da soll noch jemand durchblicken. Sina (26) dockt dagegen bei Ryan an, allerdings hat sie kein direktes romantisches Interesse, sagt klipp und klar: "Rummachen geht schon!" Nach ein paar gewechselten Sätzen knutschen sie. Und der Automobilkaufmann hat nun "Bock auf mehr". Er beichtet Jana seinen Kuss, woraufhin für die Dortmunderin mit ihm "das Ding durch" ist. Nicht der Kuss an sich, sondern das Relativieren aufgrund ihres angeblich engen Party-Tanzens mit Sidar sei das Problem. Are You The One Jana-Drama, Dreiecksbeziehungen und Millionen-Angebot bei AYTO: "Einfach respektlos!" In der Matching Night stellt Jana klar, nichts mehr von Ryan und Sidar wissen zu wollen. Moderatorin Sophia Thomalla (34) lacht ungläubig: "Das hält an für die nächsten zehn Minuten, nachdem die Matching Night vorbei ist." Sie soll recht behalten ... Dass Jana glaubt, er sei ihr Perfect Match, haut Paddy (23) aus den Latschen. © Screenshot/RTL+ Jana, wie findest du Ryans Verhalten? © Screenshot/RTL+ Moderatorin Sophia Thomalla (34) macht sich über Janas Schlussstrich lustig. © Screenshot/RTL+ AYTO: "Leute, ich hab meinen Job gekündigt" So sieht es bei Jana aus, wenn das Ding mit Ryan durch ist. © Screenshot/RTL+ Folge 16 wird dramatisch für die Singles. Erst gehen in der siebten Matching Night wieder nur fünf von zehn Lichtern an. Dann könnte die Gruppe allerdings einen großen Schritt weiterkommen, denn Maja (24) und Eti (22) werden in die Matchbox gewählt. Nachdem sie sich auf den Weg dorthin gemacht haben, unterbreitet Thomalla ein Angebot, die Entscheidung zu verkaufen und die Gruppe im Ungewissen zu lassen, ob die Berlinerin und der Duisburger ein Perfect Match sind. 20.000 Euro solle eine Person allein für sich erhalten, sollten am Ende nicht alle zehn Perfect Matches gefunden werden. Eigentlich waren sich alle sicher, keinesfalls zu verkaufen, doch Lina (27) nimmt das Angebot an. Sie hatte aber auch 220.000 Euro verstanden. Upsi. Beef incoming.

"Du bist so dumm", schallt es aus allen Ecken. "Du hast uns offiziell beerdigt", ist Paulo fassungslos. Lina zeigt Reue: "Oh mein Gott, ich hab es falsch verstanden, es tut mir so leid. Das ist so, als versteht man Apfel statt Tomate oder Sina statt Lina. Aber jetzt habt ihr wenigstens 'nen Buhmann." Afra (26) bricht in Tränen aus: "Leute, ich hab meinen Job gekündigt, ich geh' nicht zur Uni." Ungünstig für sie, klar. Gezwungen hat sie zur AYTO-Teilnahme allerdings niemand. Lina (27) hat spätestens nach dem Matchbox-Verkauf alle gegen sich. © Screenshot/RTL+ Edda (21) tröstet Maja, deren mögliches Perfect Match nicht aufgedeckt wird. © Screenshot/RTL+ Streaming-Tipp: Die AYTO-Folgen 15 & 16 gibt's ab sofort bei RTL+. Jeden Donnerstag kommt eine Doppelfolge dazu.

