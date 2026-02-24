TV-Macho "macht den DJ" bei Single-Lady, dann lässt er sie eiskalt fallen: "Ist sozusagen mein Job hier drinnen"
Koh Samui (Thailand) - Mit dieser Aktion hat Chris (27) wohl nicht gerade Sympathiepunkte gesammelt: In den Folgen 11 und 12 von "Are You The One?" verbringt der selbst ernannte Flirt-Master erst eine heiße Nacht mit Linda (23), lässt die Österreicherin anschließend aber fallen wie eine heiße Kartoffel.
Dabei hatte alles zwischen den beiden so gut angefangen: Nachdem Chris und Aurora (26) in der Matchbox stehen und trotz aller Zuversicht erfahren, dass sie kein Perfect Match sind, beschließen sie, sich ab sofort wieder auf die anderen Kandidaten konzentrieren zu wollen.
Linda steht zu diesem Zeitpunkt anscheinend ganz oben auf Chris' Flirt-Liste und schlüpft in der darauffolgenden Nacht kurzerhand zu dem TV-Macho, ehe die beiden sich unter der Decke handwerklich beieinander betätigen. Am nächsten Morgen berichtet Chris seinem Kumpel Luke (31) stolz vom gegenseitigen Handjob, erklärt: "Ich hab' den DJ bei ihr gemacht [...]. Ich muss die Frauen hier klarmachen, das ist sozusagen mein Job hier drinnen."
Sein Interesse an der 23-Jährigen scheint damit jedoch offenbar vollends dahingeschwunden zu sein, denn von diesem Zeitpunkt an widmet er sein Interesse lieber anderen Damen, lässt die geknickte Linda links liegen.
Überschattet wird das Liebes-Drama unterdessen von einem "Ego-Move", mit dem Meji (24) prompt die gesamte Gruppe gegen sich aufbringt.
Are You The One?: Meji bringt mit eigennütziger Entscheidung gesamte Gruppe auf die Palme
Der Notfallsanitäter kann die nächste Challenge (zusammen mit Erzfeind Jerry) für sich gewinnen und darf sich eine Dame aussuchen, die er mit aufs Date nimmt, wobei die beiden in üblicher Manier hinterher die Chance haben, von der Gruppe in die Matchbox gewählt zu werden.
Während sich alle sicher sind, dass sich Meji für Schwarm Ella (24) entscheiden wird, mit der er seit Tag 1 angebandelt und bereits mehrfach erklärt hatte, sich sicher zu sein, dass die schöne Brünette sein Perfect Match sei, sucht sich der 24-Jährige jedoch plötzlich Laura (25) als Date-Partnerin aus - und zieht damit die Wut der gesamten Gruppe auf sich!
"Die sind kein Match, das ist eine Entscheidung, damit er länger bleiben kann! [...] Du bist der größte Lappen, den ich je gesehen hab' in meinem Leben", ist nicht nur Chris außer sich, auch Tonia (26) ist sich sicher: "Der liebe Meji wollte heute einfach nicht nach Hause fahren."
Dass die Gruppe es schafft, in der fünften Matching Night insgesamt fünf Lichter anzuknipsen und damit der Gewinnsumme von derzeit 250.000 Euro ein ganzes Stück näher kommt, wird da fast zur Nebensache ...
Die Folgen 11 und 12 der siebten "Are You The One?"-Staffel seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags wird eine neue Doppelfolge veröffentlicht.
Titelfoto: Bildmontage: RTL