TV-Macho "macht den DJ" bei Single-Lady, dann lässt er sie eiskalt fallen: "Ist sozusagen mein Job hier drinnen"

TV-Macho "macht den DJ" bei Single-Lady und lässt sie fallen wie heiße Kartoffel: "Ist sozusagen mein Job hier drinnen".

Von Laura Miemczyk

Koh Samui (Thailand) - Mit dieser Aktion hat Chris (27) wohl nicht gerade Sympathiepunkte gesammelt: In den Folgen 11 und 12 von "Are You The One?" verbringt der selbst ernannte Flirt-Master erst eine heiße Nacht mit Linda (23), lässt die Österreicherin anschließend aber fallen wie eine heiße Kartoffel.

Chris (27) und Aurora (26) sind kein Perfect Match. © RTL Dabei hatte alles zwischen den beiden so gut angefangen: Nachdem Chris und Aurora (26) in der Matchbox stehen und trotz aller Zuversicht erfahren, dass sie kein Perfect Match sind, beschließen sie, sich ab sofort wieder auf die anderen Kandidaten konzentrieren zu wollen. Linda steht zu diesem Zeitpunkt anscheinend ganz oben auf Chris' Flirt-Liste und schlüpft in der darauffolgenden Nacht kurzerhand zu dem TV-Macho, ehe die beiden sich unter der Decke handwerklich beieinander betätigen. Am nächsten Morgen berichtet Chris seinem Kumpel Luke (31) stolz vom gegenseitigen Handjob, erklärt: "Ich hab' den DJ bei ihr gemacht [...]. Ich muss die Frauen hier klarmachen, das ist sozusagen mein Job hier drinnen." Sein Interesse an der 23-Jährigen scheint damit jedoch offenbar vollends dahin­geschwunden zu sein, denn von diesem Zeitpunkt an widmet er sein Interesse lieber anderen Damen, lässt die geknickte Linda links liegen. Are You The One? Zoff zwischen TV-Singles eskaliert völlig: "Der sagt, ich bin behindert" Überschattet wird das Liebes-Drama unterdessen von einem "Ego-Move", mit dem Meji (24) prompt die gesamte Gruppe gegen sich aufbringt.

Unter der Decke kommen sich Chris (27) und Linda (23) ziemlich nah. © RTL

Am nächsten Morgen berichtete Chris (27, l.) Kumpel Luke (31) von letzter Nacht. © RTL

Linda (23) ist erst noch sichtlich happy, wird jedoch schon wenig später von Chris (27) links liegen gelassen, der seine Aufmerksamkeit lieber anderen Frauen widmet. © RTL

Are You The One?: Meji bringt mit eigennütziger Entscheidung gesamte Gruppe auf die Palme

Dass Meji (24, M.) sich nach der Challenge ausgerechnet für Laura (25) als Date-Partnerin entscheidet, macht nicht nur Jerry (30, l.) fassungslos ... © RTL Der Notfallsanitäter kann die nächste Challenge (zusammen mit Erzfeind Jerry) für sich gewinnen und darf sich eine Dame aussuchen, die er mit aufs Date nimmt, wobei die beiden in üblicher Manier hinterher die Chance haben, von der Gruppe in die Matchbox gewählt zu werden. Während sich alle sicher sind, dass sich Meji für Schwarm Ella (24) entscheiden wird, mit der er seit Tag 1 angebandelt und bereits mehrfach erklärt hatte, sich sicher zu sein, dass die schöne Brünette sein Perfect Match sei, sucht sich der 24-Jährige jedoch plötzlich Laura (25) als Date-Partnerin aus - und zieht damit die Wut der gesamten Gruppe auf sich! "Die sind kein Match, das ist eine Entscheidung, damit er länger bleiben kann! [...] Du bist der größte Lappen, den ich je gesehen hab' in meinem Leben", ist nicht nur Chris außer sich, auch Tonia (26) ist sich sicher: "Der liebe Meji wollte heute einfach nicht nach Hause fahren." Are You The One? Penis-Vergleich in Reality-Show: "Der wird immer länger" Dass die Gruppe es schafft, in der fünften Matching Night insgesamt fünf Lichter anzuknipsen und damit der Gewinnsumme von derzeit 250.000 Euro ein ganzes Stück näher kommt, wird da fast zur Nebensache ...

... auch Chris (27) schäumt vor Wut. © RTL

In der fünften Matching Night kann die Truppe passenderweise insgesamt fünf Lichter anknipsen. © RTL