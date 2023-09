Kondom fehlt! Mike Heiter macht Rückzieher im Bett, Sophia Thomalla muss helfen

Pikantes Problem im Boom-Boom-Room (Folge 7 und 8)! Realitystar Mike Heiter bricht das Liebesspiel ab, Are You The One Moderatorin Sophia Thomalla muss helfen.

Von Nicole Reich

Koh Samui (Thailand) - Abbruch im Boom-Boom-Room! In den Folgen 7 und 8 von "Are You The One - Realitystars in Love" geht es zwischen den Laken mächtig zur Sache, doch plötzlich macht Mike Heiter (31) einen Rückzieher - Moderatorin Sophia Thomalla (33) muss helfen.

Elia und Darya (beide 30) sind, wenn es nach der GNTM-Beauty geht, "Homies, aber nicht mehr". © Screenshot/RTL Die neue Runde startet - wie könnte es auch anderes sein - mit einem "No Match"! Auch Darya ist für Elia (beide 30) nicht "The One" und langsam aber sicher stellt sich bei den Singles Frust im Kampf um den 180.000-Euro-Jackpot ein. "Wirklich peinlich, was wir hier gerade veranstalten", bläst Teezy (28) seinen Mitstreitern den Marsch und tatsächlich scheint der Groschen endlich gefallen zu sein - bei allen außer Jenny (25) und Danilo (26). Obwohl die beiden bewiesenermaßen kein "Perfect Match" sind, können sie einfach nicht voneinander lassen. Als Jenny mit Erfolg versucht, den Italiener als Bettgefährten zurückzuerobern, drehen bei dessen zweiter Favoritin Paulina (20) die Synapsen durch. "Sehe ich aus wie ein Trottel? Steht auf meiner Stirn 'Clown, verarsch mich'? Diese Kacke, die esse ich nicht!", hat die Villa-Jüngste die Faxen dicke. Die Dreiecks-Posse gipfelt am nächsten Morgen in einem hitzigen Wortgefecht zwischen der gekorbten Paulina und ihrem resignierten Nicht-mehr-Beischläfer. Fazit: Erstere ist eine "Dramaqueen" und letzterer "das Allerletzte". Doch auch bei zwei anderen ist es in der vergangenen Nacht zu einem Interessenskonflikt gekommen, den es noch auszuhandeln gilt.

Jenny (25) schafft es, ihr "No Match" Danilo (26) zurückzugewinnen. Die beiden schmusen ... © Screenshot/RTL

... während Paulina (20) im Bett vor sich hin schmort. © Screenshot/RTL

Über Nacht hat sich eine Menge Frust bei Paulina angestaut, die sich am nächsten Morgen gegenüber Danilo entleert. © Screenshot/RTL

Liebesspiel im Boom-Boom-Room: "Willst du kein 'Are You The One'-Baby?"

Mike (31) ist mit Kim Virginias (27) Hilfe, ganz nach dem Motto "Morgenstund hat Gold im Mund", befriedigt in den Tag gestartet. © Screenshot/RTL Nachdem Mike Kim Virginia (27) wegen ihres Kusses mit Paco (27) abserviert und dafür eine heftige Schelte von Sophia Thomalla kassiert hatte, feiert das Realitystars-Couple seine Versöhnung im Boom-Boom-Room. Doch obwohl die ehemalige Rosen-Lady Mike mit vollem Körper- und Mundeinsatz zu überzeugen versucht, macht der Miras-Ex kurz vor dem Voll- einen Rückzug. Der Grund: das Kondom fehlt! Für Kim wäre das nach eigener Aussage zwar kein Problem, bei Mike setzt sich jedoch der Verstand durch. "Freunde da draußen: Benutzt Kondome!", schwingt sich der Muskelmann (lobenswerterweise) zum Safer-Sex-Botschafter auf. "Der erste Schuss ist ein Treffer bei mir", nimmt er auch seiner Techtelmechtel-Partnerin den Wind aus den Segeln. "Wie, willst du kein 'Are You The One'-Baby?", kann sich diese einen provokanten Spruch nicht verkneifen. Tatsächlich kommt die Verhütungsfrage auch Sophia Thomalla zu Ohren und die Moderatorin kann - dem Himmel sei Dank - Abhilfe schaffen. "Ich hab für Kondome im Boom-Boom-Room gesorgt", verkündet sie in der "Matching Night". Sie könne Mikes (Zurück-)Haltung in diesem Fall "schon verstehen". Sex ohne Gummi? "Würde ich auch nicht", beweist die Zverev-Liebste klare Kante.

AYTO-Moderatorin Sophia Thomalla (33) erfährt vom Kondom-Mangel. © Screenshot/RTL

Are You The One - Realitystars in Love: "Die haben safe gepimpter"

Endlich können Mike und Kim Virginia durchstarten! © MG RTL D/Frank Dicks, Screenshot/RTL Mit zwei Lichtern reichlich ernüchtert, geht es für die Singles zurück in die Villa. Glücklicherweise steht der Frustbewältigung mittels Bettsport dank Sophias Problemlösung für Mike und Kim Virginia dieses Mal nichts mehr im Wege. "Es war viel los in der Nacht bei uns", kommentiert die ehemalige "Temptation Island"-Verführerin am nächsten Morgen die leere Kondomverpackung neben dem Bettpfosten im Boom-Boom-Room. Doch auch im Gemeinschaftsschlafsaal haben zwei weniger Schlaf bekommen als der Rest. "Haben Danilo und du gebumst?", konfrontiert Kim Virginia Jenny mit dem Gerücht, das sich innerhalb kürzester Zeit wie ein Lauffeuer in der Villa ausgebreitet hat und ist insgeheim längst überzeugt: "Die haben safe gepimpert." "Scheiße, ich hab gedacht, das sieht man nicht", reagiert die dunkelhaarige Psychologie-Studentin ertappt, während Danilo noch beharrt, lediglich "mit dem ganzen Körper" gekuschelt zu haben - ist klar. Die nächste Überraschung folgt bei der Challenge "Red Flags". Weil Fabio wegen seiner Knieverletzung ausfällt, sorgt Sophia kurzerhand für Ersatz. Frauenschwarm Max Bornmann (26), der seine damalige Freundin vor laufenden Kameras mit Yeliz Koc (29) bei "Make Love, Fake Love" betrogen hatte, schlägt als Nachrücker bei den Single-Ladys ein wie eine Granate.

Weil der Boom-Boom-Room bereits besetzt ist, müssen Danilo und Jenny mit dem Gemeinschaftsschlafsaal Vorlieb nehmen und werden prompt ertappt. © Screenshot/RTL

"Make Love, Fake Love"-Star Max (26) rückt als elfter Mann in die AYTO-Villa nach. © Screenshot/RTL