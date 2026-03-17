Zoff sorgt für eisige Stimmung in TV-Show: "Heuchler, allesamt!"

Koh Samui (Thailand) - Es steht bereits die achte Matching-Night an, die vorletzte vor dem großen Finale. In Folge 17 und 18 von " Are You The One? " stellt man sich daher nur eine Frage: "Wie viele Lichter gehen heute an?"

Nach der missglückten Matchbox streckt Ema (26) seine Fühler weiter aus. © © Screenshot/RTL+

Michelle (23) ist sich zu "eine Million Prozent" sicher, dass Ema (26) und sie ein Perfect Match sind. Umso größer ist die Enttäuschung, als das dicke "No Match" auf dem Bildschirm steht.

Der Unternehmer nutzt die Gelegenheit und scannt neue potenzielle Frauen ab. Sofort schnappt er sich Aurora (26) und tanzt innig mit der brünetten Schönheit – bis es schließlich zum Kuss kommt.

Seinem vergeblichen Perfect Match passt das allerdings gar nicht. "Es macht keinen Sinn, es ist mir auch zu doof", schnauzt Michelle.

Vorher soll der 26-Jährige noch sehr für seine einstige Herzensdame geschwärmt haben. "Ich könnte mir sogar vorstellen, dich zu heiraten", wiederholt Michelle fassungslos seine Worte.

Dass Adrianna (24) Michelle den Kuss gepetzt hat, macht Ema so richtig sauer: "Die sollen keine Scheiße labern ... Heuchler, allesamt."

Die OP-Assistentin sieht sich aber als "Girls Girl" und möchte die anderen Frauen in der Villa deshalb supporten. "Männer sind manchmal so schlimm ... boah", zeigt sich Adrianna genervt.

Ende vom Lied: Ema und Michelle haben sich vertragen und sind jetzt auf platonischer Ebene unterwegs.