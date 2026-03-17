Zoff sorgt für eisige Stimmung in TV-Show: "Heuchler, allesamt!"
Koh Samui (Thailand) - Es steht bereits die achte Matching-Night an, die vorletzte vor dem großen Finale. In Folge 17 und 18 von "Are You The One?" stellt man sich daher nur eine Frage: "Wie viele Lichter gehen heute an?"
Michelle (23) ist sich zu "eine Million Prozent" sicher, dass Ema (26) und sie ein Perfect Match sind. Umso größer ist die Enttäuschung, als das dicke "No Match" auf dem Bildschirm steht.
Der Unternehmer nutzt die Gelegenheit und scannt neue potenzielle Frauen ab. Sofort schnappt er sich Aurora (26) und tanzt innig mit der brünetten Schönheit – bis es schließlich zum Kuss kommt.
Seinem vergeblichen Perfect Match passt das allerdings gar nicht. "Es macht keinen Sinn, es ist mir auch zu doof", schnauzt Michelle.
Vorher soll der 26-Jährige noch sehr für seine einstige Herzensdame geschwärmt haben. "Ich könnte mir sogar vorstellen, dich zu heiraten", wiederholt Michelle fassungslos seine Worte.
Dass Adrianna (24) Michelle den Kuss gepetzt hat, macht Ema so richtig sauer: "Die sollen keine Scheiße labern ... Heuchler, allesamt."
Die OP-Assistentin sieht sich aber als "Girls Girl" und möchte die anderen Frauen in der Villa deshalb supporten. "Männer sind manchmal so schlimm ... boah", zeigt sich Adrianna genervt.
Ende vom Lied: Ema und Michelle haben sich vertragen und sind jetzt auf platonischer Ebene unterwegs.
Die nächste Matchbox steht fest!
Die eingekehrte Ruhe um das Thema hält nicht lange an. In der Villa entfacht eine hitzige Diskussion zwischen Ema und dem selbstständigen Entrümpler Chris (27).
Er und Michelle küssten sich innig auf einer Party. "Du bist gekränkt, Bruder", wirft der 27-Jährige seinem Mitstreiter vor. "Du denkst, das stört mich? Bei Gott, ich flehe dich an, bitte, Herrgott, nimm sie doch bitte mit nach Hause", reagiert Ema theatralisch.
Am Ende von Folge 17 steht nun endlich die vorletzte Matching-Night an. Es muss nach vorne gehen, sonst endet das – mal wieder – mit einer Niete.
Für fünf Lichter reicht es, immerhin eins mehr als beim letzten Mal. "Das [Ergebnis, Anm. d. Red.] ist grundsätzlich erst mal nicht schlecht. Es sei denn, wir haben Matching-Night Nummer acht und nur noch zwei Chancen, alle Lichter anzuknipsen", betont Moderatorin Sophia Thomalla (36).
Gut, dass wieder ein Doppel-Date ansteht. Für Tiziana (24) und Jeronymo (22) sowie Meji (24) und Ella (24) geht es auf ein heißes Jetski-Abenteuer.
Meji und Ella werden von den anderen in die Matchbox gewählt – die Gruppe ist sich zumindest mit dieser Entscheidung ziemlich sicher.
Die Folgen 17 und 18 der siebten "Are You The One?"-Staffel seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags wird eine neue Doppelfolge veröffentlicht.
Titelfoto: Bildmontage: © Screenshot/RTL+