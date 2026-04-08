Arbeitsloses Paar gönnt sich privaten Fahrservice: "Im Monat sind das 300 Euro"

Mitterteich (Landkreis Tirschenreuth) - Tobi und Jenny (beide 27) ist ihr Arbeitslos-Leben in der beschaulichen Oberpfalz heilig. In Summe beziehen die beiden vom Staat 1056 Euro. Mit dem Geld kommt das Paar nach eigenen Angaben mehr als gut zurecht. So gut, dass sogar ein monatlicher privater Fahrservice drin ist.

Tobi und Jenny (beide 27) sind beide überzeugte Arbeitslose. © RTLZWEI

"Im Monat sind das schon so 300 Euro", rechnet Jenny in der RTLZWEI-Sendung "Armes Deutschland" vor. Obwohl ein Monatsticket für beide rund 100 Euro kosten würde, wollen sie den öffentlichen Personennahverkehr nicht nutzen.

Stattdessen war Tobi auf die glorreiche Idee gekommen, eine Suchanzeige bei Kleinanzeigen zu schalten. Dort meldete sich Natascha, die das arbeitslose Paar nun zu Supermärkten, Shopping-Trips oder ins Schwimmbad fährt.

Der regelmäßige Gang ins Hallenbad ist für die Bayern inzwischen zu einem wichtigen Ritual geworden. Obwohl die beiden hin und wieder ein paar Bahnen schwimmen: Zum Sportmachen sind sie dort nicht. Vor allem der übergewichtige Tobi will um keinen Preis abnehmen: "Da kriege ich ja nicht mehr die 20 Euro mehr vom Staat für die Klamotten."

Und auch sonst tut der 27-Jährige alles, um nicht arbeiten zu müssen. Derzeit werden ihm 518 Euro vom Sozialamt überwiesen, weil er wegen ADHS und Adipositas als erwerbsunfähig gilt.