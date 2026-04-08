Arbeitsloses Paar gönnt sich privaten Fahrservice: "Im Monat sind das 300 Euro"
Mitterteich (Landkreis Tirschenreuth) - Tobi und Jenny (beide 27) ist ihr Arbeitslos-Leben in der beschaulichen Oberpfalz heilig. In Summe beziehen die beiden vom Staat 1056 Euro. Mit dem Geld kommt das Paar nach eigenen Angaben mehr als gut zurecht. So gut, dass sogar ein monatlicher privater Fahrservice drin ist.
"Im Monat sind das schon so 300 Euro", rechnet Jenny in der RTLZWEI-Sendung "Armes Deutschland" vor. Obwohl ein Monatsticket für beide rund 100 Euro kosten würde, wollen sie den öffentlichen Personennahverkehr nicht nutzen.
Stattdessen war Tobi auf die glorreiche Idee gekommen, eine Suchanzeige bei Kleinanzeigen zu schalten. Dort meldete sich Natascha, die das arbeitslose Paar nun zu Supermärkten, Shopping-Trips oder ins Schwimmbad fährt.
Der regelmäßige Gang ins Hallenbad ist für die Bayern inzwischen zu einem wichtigen Ritual geworden. Obwohl die beiden hin und wieder ein paar Bahnen schwimmen: Zum Sportmachen sind sie dort nicht. Vor allem der übergewichtige Tobi will um keinen Preis abnehmen: "Da kriege ich ja nicht mehr die 20 Euro mehr vom Staat für die Klamotten."
Und auch sonst tut der 27-Jährige alles, um nicht arbeiten zu müssen. Derzeit werden ihm 518 Euro vom Sozialamt überwiesen, weil er wegen ADHS und Adipositas als erwerbsunfähig gilt.
Tobi will Bürgergeld statt Grundsicherung
Doch Tobi will raus aus der Grundsicherung und rein ins Bürgergeld. Seit 13 Monaten stockt er seine Sozialleistungen mit dem Verdienst aus seinem Nebengewerbe als Alleinunterhalter auf.
Davon hat auch das Sozialamt Wind bekommen und will den Brillenträger nun einem neuen Gutachten unterziehen. Für diesen Fall hat Tobi schon einen Plan: "Ich werde dem Gutachter erklären, dass ich arbeiten will. Natürlich will ich nicht arbeiten, aber ich will zum Jobcenter."
Seine angeblich unter Sozialphobie leidende Freundin Jenny dagegen hätte gern jemanden, der sie als dauerhaft arbeitsunfähig einschätzt: "Dann würde ich nicht ständig neue Jobangebote bekommen."
Eine neue Folge "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" seht Ihr am Dienstagabend um 20.15 Uhr auf RTLZWEI oder schon jetzt im Stream bei RTL+.
Titelfoto: RTLZWEI