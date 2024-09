Bürgergeld-Paar bekommt monatlich 3400 Euro vom Staat: "Überlegen, was wir noch beantragen"

Pirmasens - Angelique (20) und Mike (25) schieben gern und wie selbstverständlich einen Lenz auf Staatsnacken. Das geht so weit, dass sie noch weitere Zuschüsse beantragen wollen - obwohl sie schon jetzt 1000 Euro mehr kassieren als erlaubt.

Angelique (20) und Mike (25) leben von 3400 Euro Stütze, obwohl ihnen nur 2400 zustehen. © RTLZWEI

Ihre monatlichen Einkünfte kann das seit zwei Jahren verheiratete Paar aus dem rheinland-pfälzischen Pirmasens nur schätzen - auf 2000 bis 3500 Euro.

Je 250 Euro kriegen sie Kindergeld und -zuschlag, dazu 1288 Euro Arbeitslosengeld für Mike und 1600 Euro Bürgergeld. Insgesamt also knapp 3400 Euro. Das ist ein Systemfehler, denn ihnen steht aufgrund des ALG nur 600 Euro Bürgergeld für Angelique zu.

Den Fehler zu melden, kommt für die junge Familie nicht infrage. "Wir leben im Moment sehr gut, das will ich behalten", sagt die 20-Jährige in der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland". Und: "Wir überlegen, was wir noch beantragen könnten."

Nach der Geburt von Sohnemann Luis vor 13 Monaten hat Mike Elternzeit bei seinem vorherigen Job als Müllfahrer beantragt, ist nach Ablauf von zwölf Monaten nun arbeitslos. Und das findet seine Frau auch richtig so: "Wir kümmern uns lieber um unser Kind, das ist viel wichtiger als der Job."