Faules Ehepaar will, dass wir seine Schulden abbezahlen: "Irgendwelche Leute spenden und dann kriegen wir das"
Pirmasens - Es ist ein Trauerspiel, wie selbstverständlich Angelique (20) und Mike (25) monatelang zu viel Sozialhilfe beziehen und ihre entstandenen Schulden jetzt von anderen getilgt haben und sogar gerichtlich gegen das Jobcenter vorgehen wollen.
Dass sie ihre rund 12.000 Euro Schulden selbst abstottern können, ist dem jungen Ehepaar aus Pirmasens (Rheinland-Pfalz) fremd. Zwar hat die 20-Jährige einen Aushilfsjob bei Netto gefunden. Aber ihre Arbeitsmoral lässt zu wünschen übrig.
"Anfangs bin ich hingegangen, dann hatte ich zweimal Krankmeldung, dann bin ich vier Monate nicht hingegangen, dann hatte ich wieder eine Krankmeldung, dann bin ich wieder nicht hingegangen, dann bin ich zweimal hingegangen", grinst die Schulabgängerin in der RTLZWEI-Doku "Armes Deutschland".
8000 Euro will allein das Jobcenter zurück, nachdem das Paar wissentlich sieben Monate lang 1200 Euro mehr kassiert hat, als ihm zustand.
Für ihre Schulden wollen Angelique und Mike gern andere bezahlen lassen. Am besten durch Spendenmittel der Caritas. "Ich stell' mir das so vor, dass die einen Antrag stellen für die Gemeinde, irgendwelche Leute spenden dafür, das vermehrt sich und dann kriegen wir das."
Na genau, ganz einfach, und schwups sind die Schulden weg. Doch diesem tollkühnen Plan schiebt der Wohlfahrtsverband direkt einen Riegel vor.
Armes Deutschland (RTLZWEI): "Die haben uns einfach 100 Euro zugesteckt"
Dabei war der Besuch bei der karitativen Einrichtung bislang durchaus erfolgversprechend. "Wir waren da schon mal, da haben sie uns einfach 100 Euro zugesteckt. Dann sind wir wieder hin, haben sie uns wieder 100 Euro zugesteckt", berichtet Mike stolz.
Der Ex-Müllwerker findet das Vorgehen berechtigt: "Wenn die Leute so dumm sind und spenden, ist das nicht mein Problem."
Die Eheleute kamen mit einem Antrag für einen kostenlosen Anwalt zurück. Der soll für sie vorm Amtsgericht mit dem Jobcenter über die Streichung der Schulden verhandeln. Mike: "Ich hab' auf jeden Fall vor, das Jobcenter zu verklagen."
TV- und Streaming-Tipp: "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" zeigt RTLZWEI immer dienstags ab 20.15 Uhr im Free-TV und schon wochenweise vorab bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI