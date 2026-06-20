Ausbildung und Studium, trotzdem kein Job: Niemand will Lukas (27)!

Rotenburg an der Fulda - Er hat einen Schulabschluss, eine Ausbildung und auch ein Studium in der Tasche. Trotz dieser überaus guten Qualifikation findet Lukas (27) keinen Job. Mehr als 150 Bewerbungen wurden versandt - oft ohne eine Rückmeldung.

Lukas (27, r.) findet trotz Maschinenbau-Studium keinen Job. © ZDF/Dennis Heislitz

Seit Ende 2024 ist der 27-Jährige aus Osthessen ohne Arbeitsverhältnis, erzählt er in der ZDF-Reportage "Jung, qualifiziert und trotzdem kein Job". Er habe "nicht damit gerechnet, so lange auf der Jobsuche zu sein". Als Ingenieur, das wurde ihm von vielen Seiten bestätigt, bekomme er safe einen Job. Die Realität sieht leider anders aus.

Nach seiner Ausbildung zum Werkzeugmechaniker für Formtechnik hängt er ein duales Maschinenbau-Studium ran. Lukas geht fest davon aus, danach übernommen zu werden. Doch sein Arbeitgeber muss Insolvenz anmelden, Lukas muss gehen.

Während des ZDF-Drehs sitzt er an seiner 150. Bewerbung. Um nicht den Überblick zu verlieren, führt er eine Excel-Tabelle mit der Firma, dem Status der Bewerbung und dem Datum des letzten Updates. Nur zu zehn Gesprächen sei er eingeladen worden, letztlich habe man nicht zusammengefunden.

Auch Lukas selbst habe ein Angebot abgelehnt. "Das war eine Teilzeitstelle. Da wurde mir so wenig Geld angeboten, da wäre ich besser dabei gewesen, wenn ich stattdessen in der Gastro gearbeitet hätte."