"Bachelor in Paradise": Ex-Rosenverteiler will endlich große Liebe finden

Köln - Am 4. November ist es wieder so weit: Dann startet die sechste Staffel von " Bachelor in Paradise ". Jetzt hat RTL die Teilnehmer bekannt gegeben.

Am 4. November startet die sechste Staffel von "Bachelor in Paradise". © RTL

Laut dem Kölner Privatsender bekommen einige ehemalige "Bachelor"- und "Bachelorette"-Teilnehmer "in traumhafter Umgebung eine neue Chance auf die große Liebe".

Unter anderem ist ein ehemaliger Rosenverteiler selbst dabei: Ex-"Bachelor" David Jackson (35) wird versuchen, die große Liebe zu finden.

Neben ihm werden zehn weitere Männer ihr Glück versuchen, die in der Vergangenheit schon im TV präsent waren. Aus der Staffel aus dem Jahr 2024 sind Bennett (29), Ferry (30), Devin (29), Jan K. (35), Erik (31) und Mustafa (32) am Start.

Ebenfalls dabei ist Markus (34), der 2023 bei "Die Bachelorette" dabei gewesen ist. In der Ausgabe 2022 waren Lukas (31) und Jan H. (34) dabei.

Zudem gibt es mit Max (35) einen Teilnehmer, der bereits 2022 bei "Bachelor in Paradise" mitgemacht hat.