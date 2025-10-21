"Bachelor in Paradise": Ex-Rosenverteiler will endlich große Liebe finden
Köln - Am 4. November ist es wieder so weit: Dann startet die sechste Staffel von "Bachelor in Paradise". Jetzt hat RTL die Teilnehmer bekannt gegeben.
Laut dem Kölner Privatsender bekommen einige ehemalige "Bachelor"- und "Bachelorette"-Teilnehmer "in traumhafter Umgebung eine neue Chance auf die große Liebe".
Unter anderem ist ein ehemaliger Rosenverteiler selbst dabei: Ex-"Bachelor" David Jackson (35) wird versuchen, die große Liebe zu finden.
Neben ihm werden zehn weitere Männer ihr Glück versuchen, die in der Vergangenheit schon im TV präsent waren. Aus der Staffel aus dem Jahr 2024 sind Bennett (29), Ferry (30), Devin (29), Jan K. (35), Erik (31) und Mustafa (32) am Start.
Ebenfalls dabei ist Markus (34), der 2023 bei "Die Bachelorette" dabei gewesen ist. In der Ausgabe 2022 waren Lukas (31) und Jan H. (34) dabei.
Zudem gibt es mit Max (35) einen Teilnehmer, der bereits 2022 bei "Bachelor in Paradise" mitgemacht hat.
"Bachelor"-Legende Paul Janke ist wieder als Barkeeper dabei
Die elf Männer haben zur Auswahl auch wieder elf Damen. Mit Viktoria (27), Michelle (31) und Viviane (34) sind gleich drei Frauen dabei, die dieses Jahr noch versucht haben, das Herz der "Bachelors" zu erobern.
Larissa (32), Nadia (27), Jessica (28) und Larissa (32) versuchten ihr Glück im vergangenen Jahr und wagen nun einen weiteren Anlauf, die große Liebe im TV zu finden, während Judith (30), Michelle (31) und Janine Christin (30) sogar schon Erfahrung bei "Bachelor in Paradise" haben.
Bereits 2018 nahm Kristina (32) aus Düsseldorf an "Der Bachelor" teil.
"Unter optimalen Flirtbedingungen wird das Paradies zum Schauplatz heißer Versuchungen, romantischer Dates und vieler Emotionen", kündigt RTL an.
Als Barkeeper wird wieder "Bachelor"-Legende Paul Janke (44) mit dabei sein. Er werde den Singles jedoch nicht nur Drinks servieren, sondern auch immer ein offenes Ohr für die Kandidaten haben.
