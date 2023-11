"Bachelor in Paradise"-Franzi plaudert Geheimnis um sie und Amir aus

Kassel - In der aktuellen Staffel der Dating-Show "Bachelor in Paradise" wird wie gewohnt geflirtet und gebuhlt, was das Zeug hält: In der zuletzt veröffentlichten Folge entschied sich Kandidat Amir (27) bei der Rosen-Vergabe für die 28-jährige Franzi und handelte sich damit einen bösen Kommentar der Frankfurterin Leyla (27) ein. Wie nun bekannt wurde, hat Franzis Erfolg bei dem jungen Mann einen tieferen Hintergrund als zunächst gedacht.