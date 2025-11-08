"Bachelor in Paradise"-Kandidat geht als lustiger Feuerwehrmann viral

Hamburg - Seit rund einem Monat versteht Jan Kelle (35) die Welt nicht mehr. Auf Instagram postete der " Bachelor in Paradise "-Kandidat ein humorvolles Video seines Berufslebens. Seitdem landet er einen Hit nach dem anderen.

Jan Kelle (35) ließ mit einem Aufruf die Kommentarspalte von RTL+ explodieren. © RTL/Frank Beer

Als RTL+ in den sozialen Medien die Kandidaten der diesjährigen Staffel bekannt gab, rieben sich die User verwundert die Augen. Bei den Kandidatinnen gab es 480 Kommentare unter dem Post, bei den Männern über 1600. Die meisten von ihnen waren das Emoji eines Feuerwehrmannes.

Dahinter steckte der Aufruf von Jan Kelle. Könnte peinlich werden, wenn nur zwei oder drei dieser Emojis auftauchen, befürchtete er noch. Völlig unbegründete Sorgen stellte er wenig später erstaunt fest. Seine Follower sind geradezu vernarrt in den Influencer, dessen Abo-Zahl in den vergangenen Wochen vom vierstelligen Bereich auf knapp 45.000 anstieg.

Alles begann mit einem Clip, den er am 1. Oktober veröffentlichte. "Ich check's selbst manchmal nicht. Ich hab das Video einfach spontan hochgeladen - und plötzlich explodiert das Ding komplett. Auf einmal schreiben dir fremde Menschen, du bekommst Hunderte Nachrichten am Tag und fragst dich: Was ist hier eigentlich gerade los?", so Kelle im Interview mit TAG24.

"Ich habe jahrelang Content gemacht, ohne dass es groß auffiel, und jetzt erreicht das Ganze plötzlich Menschen. Das ist schon ein krasses Gefühl", sagte der Hamburger. Seine Follower, die er liebevoll "Kackvögel" nennt, schätzen den staubtrockenen Humor des Feuerwehrmannes.

"Ich habe meine Community zwar gefragt, ob sie mehr privates Zeug sehen wollen, aber ehrlich gesagt wusste ich da schon: Ich zeige mich sowieso so, wie ich bin. Ich will nichts vorspielen, nichts auf Reichweite trimmen - ich will einfach, dass die Leute den echten Jan sehen, nicht irgendeine Social-Media-Version von mir", erklärte Kelle sein Erfolgskonzept.