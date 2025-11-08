"Bachelor in Paradise"-Kandidat geht als lustiger Feuerwehrmann viral
Hamburg - Seit rund einem Monat versteht Jan Kelle (35) die Welt nicht mehr. Auf Instagram postete der "Bachelor in Paradise"-Kandidat ein humorvolles Video seines Berufslebens. Seitdem landet er einen Hit nach dem anderen.
Als RTL+ in den sozialen Medien die Kandidaten der diesjährigen Staffel bekannt gab, rieben sich die User verwundert die Augen. Bei den Kandidatinnen gab es 480 Kommentare unter dem Post, bei den Männern über 1600. Die meisten von ihnen waren das Emoji eines Feuerwehrmannes.
Dahinter steckte der Aufruf von Jan Kelle. Könnte peinlich werden, wenn nur zwei oder drei dieser Emojis auftauchen, befürchtete er noch. Völlig unbegründete Sorgen stellte er wenig später erstaunt fest. Seine Follower sind geradezu vernarrt in den Influencer, dessen Abo-Zahl in den vergangenen Wochen vom vierstelligen Bereich auf knapp 45.000 anstieg.
Alles begann mit einem Clip, den er am 1. Oktober veröffentlichte. "Ich check's selbst manchmal nicht. Ich hab das Video einfach spontan hochgeladen - und plötzlich explodiert das Ding komplett. Auf einmal schreiben dir fremde Menschen, du bekommst Hunderte Nachrichten am Tag und fragst dich: Was ist hier eigentlich gerade los?", so Kelle im Interview mit TAG24.
"Ich habe jahrelang Content gemacht, ohne dass es groß auffiel, und jetzt erreicht das Ganze plötzlich Menschen. Das ist schon ein krasses Gefühl", sagte der Hamburger. Seine Follower, die er liebevoll "Kackvögel" nennt, schätzen den staubtrockenen Humor des Feuerwehrmannes.
"Ich habe meine Community zwar gefragt, ob sie mehr privates Zeug sehen wollen, aber ehrlich gesagt wusste ich da schon: Ich zeige mich sowieso so, wie ich bin. Ich will nichts vorspielen, nichts auf Reichweite trimmen - ich will einfach, dass die Leute den echten Jan sehen, nicht irgendeine Social-Media-Version von mir", erklärte Kelle sein Erfolgskonzept.
Mit einem Feuerwehr-Reel gelang Jan Kelle der große Wurf
Teilnahme an Reality-Show kam zum perfekten Zeitpunkt
Zusätzlich zum plötzlichen Instagram-Erfolg kommt die Teilnahme an der "Bachelor in Paradise"-Staffel, die ebenfalls an der Bekanntheitsschraube dreht. "Es ist der perfekte Zeitpunkt. Ich bin total offen dafür, jemanden kennenzulernen, und will mich auch emotional wieder auf ein neues Abenteuer einlassen", so Kelle.
In der Sendung würden die Menschen dann nicht nur den Feuerwehrmann aus dem Reel sehen, sondern auch den Menschen dahinter. Und dessen drei größte Trümpfe auf der Suche nach der großen Liebe.
"Humor, Ehrlichkeit und Loyalität. Ich kann über mich selbst lachen, bin direkt und steh zu dem, was ich sage. Ich glaube, das kommt ganz gut an. Auch wenn's manchmal unbequem ist", lautet die Einschätzung des 35-Jährigen. Außerdem sei da noch seine Qualität als Einsatzkraft.
Warum man unbedingt mal einen Feuerwehrmann daten sollte? "Weil wir wissen, wie man mit Druck umgeht, und weil wir's gewohnt sind, in heißen Situationen ruhig zu bleiben. Nein, im Ernst. Feuerwehrmänner sind Teamplayer. Wir sind loyal, packen an und haben das Herz am richtigen Fleck. Und wer das mal erlebt hat, weiß: Da wird's nicht langweilig", lautet das Versprechen des Hanseaten.
Die ersten beiden Folgen der sechsten "Bachelor in Paradise"-Staffel stehen bereits im Stream bei RTL+ zur Verfügung. Immer dienstags gibt es eine neue Episode aus dem Paradies.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/jankelle_/RTL/Frank Beer