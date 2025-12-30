Ex-Bachelor motzt TV-Produktion in XXL-Monolog an
Koh Samui (Thailand) - Mit großen Schritten nähert sich die "Bachelor in Paradise"-Staffel dem Finale. Vorher wird ein Paar aussortiert, die anderen Verknallten lernen Familie und Freunde ihrer besseren Hälfte kennen und müssen sich klarwerden, wohin die Reise geht oder ob sie besser endet.
In einer offenen Nominierung soll jedes Pärchen ein anderes Duo aufschreiben, das seiner Meinung nach kein Dreamdate verdient hat. Eine harte Wahl - besonders für David Jackson (35).
"Das ist einfach nicht in Ordnung. Trefft doch die Entscheidung selbst oder macht's anders, macht ein Spiel oder keine Ahnung was", motzt der Ex-Bachelor gegen die Produktion. "Dann geh ich lieber freiwillig und sage, weil wir gezwungen worden sind. Das ist gegen den eigenen Moralkodex, das find ich nicht in Ordnung, das ist sehr belastend und wird mich noch nachgehend belasten. Ich bin einfach pissed und find's beschissen."
Während der Dubai-Auswander also einen Monolog hält, wägen auch die anderen ab, wer am ehesten auf ein Dreamdate verzichten könnte. Bennett (29) zum Beispiel hat Fragezeichen bei Lukas (31), der "in der Vergangenheit immer wieder negativ aufgefallen" sei in Verbindung mit Frauen.
Lukas und Jessica (28) sind die Einzigen, die niemanden wählen und sich somit selbst nominieren. Die ist aber wertlos, denn die Mehrheit bucht für Bennett und Vicky (27) ein Rückflug-Ticket.
Bachelor in Paradise: Michelle zweifelt an Beziehung zu Jan
Lukas und Jessica lassen sich bei ihrem Dreamdate in Südostasien ein Tattoo stechen - auf eine traditionelle Methode von einem Einheimischen ohne klassische Maschine, sondern mit einem langen spitzen Stock. "Das ist zwar kein direktes Partnertattoo aber etwas, das uns für immer verbinden wird", so die 28-Jährige.
Für Lissy (31) hingegen steht fest, dass sie keine Fernbeziehung, sondern wenn dann mit David zusammenziehen möchte. "Man kann es nur vertiefen, wenn man richtig zusammen ist", ist sich die Bachelors-Kandidatin von 2024 sicher.
Schwierigkeiten, ihren Kopf aufzuschalten und sich komplett fallen zu lassen hat Michelle (32). Sie hat Angst, von Jan K. (35) verletzt zu werden. "Was, wenn ich mich hier voll verliebe, wir dann draußen sind, und dann ist da nichts?"
Später lernen alle die Familien und Freunde ihrer Partner kennen. Und die ein oder andere Mama muss ordentlich schlucken, was Schwiegersohn oder -tochter in spe vom Stapel lässt ...
Folge 10 der aktuellen "Bachelor in Paradise"-Staffel seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags gibt es eine neue Episode aus dem Paradies.
Titelfoto: RTL