Kandidatin lässt in Reality-Show Bombe platzen: "F***, jetzt wird's kompliziert"

Thailand - Wo Mimi (31) ist, ist auch immer etwas Drama - auch wenn die " Bachelor in Paradise "-Teilnehmerin das vermutlich anders sieht. Kaum hat Devin (29) sein erstes Couple Janine Christin (30) für sie abgeschossen , zeigt die 31-Jährige in der neuen Folge plötzlich Interesse an anderen Männern.

"Zu schnell zu ernst": Für Mimi (31) gibt ihr Couple Devin zu viel Gas. © RTL

Der 29-Jährige ist nicht begeistert, dass von Mimis Seite so wenig kommt, glaubt, dass sie ihm aus dem Weg geht. Sie sieht es wie immer pragmatisch: "Ich will auch nicht die ganze Zeit an Devins Arsch kleben."

Jan K. (35) will seinem Kumpel helfen und horcht bei dessen Angebeteter nach, was das Problem ist. Immerhin habe Devin ihm schon vor Wochen in den Ohren gelegen, dass die Kölnerin seine Wunschkandidatin wäre.

Mimi wird es allerdings "zu schnell zu ernst", wie sie zugibt. Um dann die Bombe platzen zu lassen: "Ich bin sowieso nicht der Mensch, der sich von vornherein festfährt. Irgendwo interessiert's mich schon, dich und auch den anderen Jan kennenzulernen."

Die Begeisterung des 35-Jährigen hält sich in Grenzen: "F***, jetzt wird's kompliziert." Die folgende Quasi-Abfuhr trägt Mimi mehr oder weniger mit Fassung: "Ist immer so in meinem Leben, dass ich mir die Männer aussuche, die für mich einfach komplett tabu sind."

Ein wenig überfordert erzählt Jan seinem Kumpel erstmal nichts von Mimis Offenbarung, obwohl der ihm sein Leid klagt.