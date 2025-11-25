Kandidatin lässt in Reality-Show Bombe platzen: "F***, jetzt wird's kompliziert"
Thailand - Wo Mimi (31) ist, ist auch immer etwas Drama - auch wenn die "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin das vermutlich anders sieht. Kaum hat Devin (29) sein erstes Couple Janine Christin (30) für sie abgeschossen, zeigt die 31-Jährige in der neuen Folge plötzlich Interesse an anderen Männern.
Der 29-Jährige ist nicht begeistert, dass von Mimis Seite so wenig kommt, glaubt, dass sie ihm aus dem Weg geht. Sie sieht es wie immer pragmatisch: "Ich will auch nicht die ganze Zeit an Devins Arsch kleben."
Jan K. (35) will seinem Kumpel helfen und horcht bei dessen Angebeteter nach, was das Problem ist. Immerhin habe Devin ihm schon vor Wochen in den Ohren gelegen, dass die Kölnerin seine Wunschkandidatin wäre.
Mimi wird es allerdings "zu schnell zu ernst", wie sie zugibt. Um dann die Bombe platzen zu lassen: "Ich bin sowieso nicht der Mensch, der sich von vornherein festfährt. Irgendwo interessiert's mich schon, dich und auch den anderen Jan kennenzulernen."
Die Begeisterung des 35-Jährigen hält sich in Grenzen: "F***, jetzt wird's kompliziert." Die folgende Quasi-Abfuhr trägt Mimi mehr oder weniger mit Fassung: "Ist immer so in meinem Leben, dass ich mir die Männer aussuche, die für mich einfach komplett tabu sind."
Ein wenig überfordert erzählt Jan seinem Kumpel erstmal nichts von Mimis Offenbarung, obwohl der ihm sein Leid klagt.
"Bachelor in Paradise": Schmeißt Devin sein Couple Mimi aus der Show?
Erst dank Viki (27) kommt die 31-Jährige in der folgenden Nacht der Rosen dann mal auf die Idee, einfach offen mit Devin zu sprechen. Schließlich gibt sie sogar zu, andere Männer kennenlernen zu wollen.
Damit hat ihr Gegenüber aber so gar nicht gerechnet. "Ich hab' mich bei Mimi eigentlich angekommen gefühlt", so Devin den Tränen nahe. "Ich will nicht sehen, wie sich Mimi mit anderen vercoupelt." Die beiden kennen sich wenige Tage, sollte hier vielleicht am Rande erwähnt werden ...
Jan ist erleichtert, dass es raus ist, verspricht aber, dass der Schwarm seines Kumpels keine Option für ihn sei.
Bei Devin ist die Enttäuschung aber so groß, dass er sogar überlegt, weder Mimi noch einer anderen Frau seine Rose zu geben. "Es ist halt immer die Angst im Raum, verletzt zu werden und das ich will eigentlich nicht mehr."
Am Ende zieht er es aber doch nicht durch, Mimi darf im Paradies bleiben. Gehen muss - wenig überraschend - Janine Christin. Und auch die gerade erst eingezogene Vivi (34) zieht den Kürzeren, weil Lukas sich für Jessica (28) entscheidet, statt der Versuchung nachzugeben.
Die fünfte Folge der sechsten "Bachelor in Paradise"-Staffel seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags gibt es eine neue Episode aus dem Paradies.
Titelfoto: Bildmontage: RTL