Bachelor-Date endet im Höhen-Horror: "Das war 'ne Vollkatastrophe"

Kapstadt (Südafrika) - In der zweiten Folge von " Die Bachelors " geht es für Tim, Sebastian und zwei auserwählte Damen hoch hinaus. Bei einem anschließenden Gespräch kommen sich die Date-Paare emotional schon etwas näher.

Sebastian (33) wählt Yana (32) für sein erstes Einzeldate aus – mit der Angst hatte er trotz ihrer Ruhe große Probleme. © Bildmontage: RTL

Die ersten Einzeldates stehen an! Tim (35) schnappt sich Kandidatin Vivien (28) und Sebastian (33) Single-Lady Yana (32).

Die Überraschung, als sie am Ort des Geschehens ankommen, scheint dann doch recht groß zu sein. "Ich hab auch ein bisschen schwitzige Hände, weil wir vor so einem hohen Gebäude hier stehen", gibt Sebastian zu.

Tim und Vivien wagen zuerst den Abstieg über die Fassade. "Ich hab einen Herzschlag von 200, glaube ich", sagt der 35-Jährige, bevor es losgeht.

"Im Abseilen hat sich das zwischendurch wie eine Nahtoderfahrung angefühlt", erinnert sich der Bachelor im Interview. "Vivi" hingegen kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus und stellt ausgelassen Fragen.

Auch der Blondie ist mehr als glücklich, als er und Yana wieder Boden unter den Füßen haben. "Oh Gott, war das schlimm", betont er. "Das war 'ne Vollkatastrophe ey."

Die anschließenden Zweier-Gespräche bringen die beiden Männer auch noch einmal weiter. Tim zieht sein erstes Fazit zu Vivien: "Ja, die gefällt mir echt gut, muss ich wirklich sagen."

Auch Sebastian ist überzeugt von seinem ersten Einzeldate. "Bei Yana ist auf jeden Fall das Gesamtpaket echt super", erzählt er sicher.