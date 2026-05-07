Fremdgeh-Eklat um Ex-Freundin von "Bachelor" Tim: Sie hatte Sex mit ihrem besten Freund
Kapstadt - Ausgerechnet vor traumhafter Kulisse hat Bachelor Tim Reitz (35) eine seiner traumatischsten Liebes-Erfahrungen verraten. Findet der Kölner jetzt auf RTL die große Liebe?
Die neue Staffel von "Die Bachelors" hat noch nicht einmal offiziell bei RTL begonnen, da packt der 35-Jährige im Gespräch mit seinem "Bachelor"-Kollegen Sebastian Paul (33) in der ersten Folge eine der heftigsten Storys der jüngeren Jahre aus.
Die dreht sich nämlich um den Fremdgeh-Eklat seiner ersten Freundin, in die der Rosenkavalier vor mehreren Jahren richtig verliebt gewesen sei.
"Das war meine erste Beziehung, ich war total verknallt. Und dann wurde ich halt betrogen. Wir waren zusammen feiern mit ihrem besten Freund", leitet Tim in die Geschichte ein.
Das Ende vom Lied: Seine Freundin hatte Sex mit ihrem besten Freund!
"Ich bin am nächsten Morgen wach geworden und dachte, alles wär toll. Drei Tage später kriege ich einen Anruf von ihm, wo er mir unter Tränen beichtet, dass die miteinander geschlafen haben."
Tim Reitz offenbart heftige Fremdgeh-Details
Allerdings sollen sich die beiden dabei nicht sonderlich zurückhaltend verhalten haben.
Denn: Der One-Night-Stand hatte unmittelbar neben Bachelor Tim stattgefunden. "Die haben - während ich alkoholisiert danebenlag - miteinander geschlafen."
Wie der RTL-Single weiter erklärt, sei dieser Moment der erste gewesen, in dem er sich in der Liebe "gebrochen" gefühlt habe. Nicht weniger dramatisch endete seine zweite Beziehung, führt er weiter aus.
Auch sie sei ihm nach eigener Schilderung fremdgegangen - mit ihrem Reitlehrer. "Ich war damals bei der Bundeswehr, bin einen Tag vorher nach Hause, um sie zu überraschen, bin rein ... und da war dann ihr Reitlehrer."
"Mir war schon klar, dass da was lief. Das kam dann auch ziemlich genau eine Woche später raus. Das war dann der zweite Bruch", erklärt Tim.
Bei "Die Bachelors" will er seinen schlimmen Liebes-Erfahrungen jetzt trotzen. "Ich habe schon eine emotionale Mauer aufgebaut. Die bin ich nun aber bereit, einzureißen", lautet seine romantische Kampfansage.
Die neuen Folgen von "Die Bachelors" laufen ab dem 10. Juni bei RTL. Die erste Episode ist bereits auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa