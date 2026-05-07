Fremdgeh-Eklat um Ex-Freundin von "Bachelor" Tim: Sie hatte Sex mit ihrem besten Freund

Kapstadt - Ausgerechnet vor traumhafter Kulisse hat Bachelor Tim Reitz (35) eine seiner traumatischsten Liebes-Erfahrungen verraten. Findet der Kölner jetzt auf RTL die große Liebe?

Zusammen mit Sebastian Paul (r.) geht Tim Reitz in der neuen Staffel von "Die Bachelors" auf große Liebes-Reise. © Lena-Luise Grellert/RTL/dpa

Die neue Staffel von "Die Bachelors" hat noch nicht einmal offiziell bei RTL begonnen, da packt der 35-Jährige im Gespräch mit seinem "Bachelor"-Kollegen Sebastian Paul (33) in der ersten Folge eine der heftigsten Storys der jüngeren Jahre aus.

Die dreht sich nämlich um den Fremdgeh-Eklat seiner ersten Freundin, in die der Rosenkavalier vor mehreren Jahren richtig verliebt gewesen sei.

"Das war meine erste Beziehung, ich war total verknallt. Und dann wurde ich halt betrogen. Wir waren zusammen feiern mit ihrem besten Freund", leitet Tim in die Geschichte ein.

Das Ende vom Lied: Seine Freundin hatte Sex mit ihrem besten Freund!

"Ich bin am nächsten Morgen wach geworden und dachte, alles wär toll. Drei Tage später kriege ich einen Anruf von ihm, wo er mir unter Tränen beichtet, dass die miteinander geschlafen haben."