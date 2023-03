Bachelor: Als Lisa zum Einzeldate eingeladen wird, ist sie völlig genervt - "F*ckt mich so ab!"

Mexiko – Die Emotionen kochen hoch! In Folge 3 von " Der Bachelor " ist der Konkurrenzkampf um David Jackson (32) offiziell eröffnet und manch eine Single-Lady bleibt auf der Strecke. Am Ende müssen (oder wollen) gleich vier Frauen die Show verlassen!

"Muss ich mich jetzt freuen?", pampt die Potsdamerin nach ihrer durchzechten Nacht und vergießt plötzlich sogar ein paar Tränen. "Ich freu mich die ganze Zeit auf ein Date und jetzt hab' ich hier so 'ne Scheiße, das f*ckt mich so ab!"

Rebecca (28) musste schlimme Erfahrungen in früheren Beziehungen machen, doch ihr Lächeln hat sie nicht verloren. © RTL

Fünf Ladys (Chiara, Angelina, Maike, Yolanda und Rebecca) kraxeln beim Canyoning mit dem "Bachelor" über Felsen, um dann aus einigen Metern in die Tiefe zu springen. Für manche eine echte Überwindung: "Ich dachte mir kurz, Rebecca, dein Leben ist jetzt vorbei", rutscht die Bayerin auf dem feuchten Gestein aus, kann sich aber unter Kreischen gerade noch abfangen.

Im Einzelgespräch mit der 28-Jährigen wird es dann unerwartet emotional. Rebecca musste in vergangenen Beziehungen Erfahrungen mit psychischer und wohl auch physischer Art machen.

"Das hat mich voll aufgewühlt", gesteht David. Er selber habe seine Mutter und seine Schwester "in diversen Situationen" leiden sehen. "Gewalt ist das Schlimmste, was einer Frau in einer Beziehung widerfahren kann." In Anbetracht der aktuell kursierenden Vorwürfe eine wichtige Aussage.

Dann dämmert auch schon die dritte Nacht der Rosen!