Intimes Bachelor-Date: "Ich musste natürlich mein Bikini-Oberteil öffnen"

Leyla (26) bekommt eine Sympathierose von der demokratisch abstimmenden Konkurrenz. © RTL/Frank J. Fastner

"Ich bin in der Phase, wo ich mich auf jedes einzelne Girl einlassen kann", sagt der Content Creator zu Beginn der neuen Episode und lässt den verbliebenen Frauen eine Nachricht in die Villa zukommen.

Sie sollen sich demokratisch für diejenige entscheiden, die eine Vorab-Rose bekommt. Ausgeschlossen wird, dass man seinen eigenen Namen auf den Zettel schreibt. Mit einem Gleichstand geht's ins Stechen zwischen Chiara (26) und der gleichaltrigen Leyla. Dieses entscheidet Letztere für sich, ist damit schon safe eine Runde weiter. Ob David das gefällt?

Colleen (27) gibt zu: "Das war so bisschen eine Sympathiewahl." Denn Journalistin Chiara können die Wenigsten leiden.

David platzt danach unangekündigt in die Herberge, nimmt Leyla mit und spricht sie gleich mal darauf an, wie sich das ein Zusammenleben nach der Show vorstellen würde. Schließlich wohnt sie in Frankfurt, er lebt aber in Dubai. Dort war sie noch nie und weiß nicht, ob sie die Wüstenstadt reizen würde.

Ein richtiger Gesprächsfluss kommt nicht zustande, die sonst so extrovertierte "Ex on the Beach"-Kandidatin wirkt schüchtern. "Ich hab das Gefühl, dass Leyla mit angezogener Handbremse fährt", findet der 32-Jährige ihre zurückhaltende Art schade.