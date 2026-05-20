Bachelor-WG verschreckt die Frauen: "Alles im Chaos, überall Pizza-Kartons und Fliegen"
Kapstadt (Südafrika) - In der dritten Folge der aktuellen "Bachelors"-Staffel kommen sowohl bei den Männern als auch den Frauen erste Zweifel auf. Besonders Tims (35) Lebensstil sorgt für Diskussionen.
So langsam haben die Frauen Wind davon bekommen, dass Bachelor Tim seit drei Jahren mit seinem besten Freund Tobi zusammenlebt.
Das scheint nicht jeder Teilnehmerin zu gefallen.
"Mein typisches Bild von 'ner Männer-WG ist einfach 'ne Dreizimmerwohnung, maximal 50 Quadratmeter, alles im Chaos, überall Pizza-Kartons und Fliegen, Hamburg-Eimsbüttel-Studenten-Vibes, also ne", beklagt sich Joleen (34).
Ihre Horror-Vorstellung: "Wir sind dann da in seinem WG-Zimmer oder in der Küche, und dann kommt da sein Mitbewohner nach Hause?! Ich müsste mir das erst mal angucken ..."
Dass der 35-Jährige mit seinem besten Freund auch noch als Party-Veranstalter mit viel Kontakt zu anderen Frauen arbeitet, sorgt darüber hinaus nicht gerade für Begeisterung.
"Scheinbar ist das in der Villa heiß diskutiert worden", bemerkt auch Tim selbst den Trubel um seine Lebensweise.
Ob er den Frauen ihre Zweifel nehmen kann? Immerhin wolle er ja nicht für immer in einer WG wohnen, wie er den Kandidatinnen versichert.
Die Bachelors: Bricht die erste Favoritin die Show ab?
Unterdessen rumort es ordentlich bei der vermeintlichen Favoritin Janette (26), die sich mit der ungewöhnlichen und "unnatürlichen" Dating-Situation unwohl fühlt.
"Ich habe das Gefühl, dass ich mich so nicht verlieben könnte", stellt sie unter Tränen fest. "Wenn ich an Sebastian denke, hab' ich ein gutes Gefühl, er ist ein toller Mann."
Aber: "Ich glaube, da könnte sich schon was entwickeln, da hab' ich ein gutes Gefühl. Aber mir ist halt mein Wohlempfinden wichtiger, als einen Mann kennenzulernen."
Nach einer unruhigen Nacht wacht sie am nächsten Morgen zwar wieder besser gelaunt auf, die Zweifel bleiben aber bestehen. Möglicherweise steht also der erste Show-Abbruch kurz bevor.
Die dritte Folge von "Die Bachelors" ist ab sofort im Stream bei RTL+ verfügbar. Am kommenden Mittwoch läuft die Episode zudem ab 20.15 Uhr bei RTL.
Titelfoto: Montage RTL