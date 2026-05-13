Höhen-Horror beim ersten Bachelor Einzel-Date: "Das war 'ne Vollkatastrophe"

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In der zweiten Folge von "Die Bachelors" ging es auf die ersten Gruppen- und Einzeldates, bei dem die Männer gute Gespräche mit den Kandidatinnen führten.

Von Maxima Michael

Kapstadt (Südafrika) - In der zweiten Folge von "Die Bachelors" geht es für Tim, Sebastian und zwei auserwählte Damen hoch hinaus. Bei einem anschließenden Gespräch kommen sich die Date-Paare emotional schon etwas näher.

Sebastian (33) wählt Yana (32) für sein erstes Einzeldate aus – mit der Angst hatte er trotz ihrer Ruhe große Probleme.
Sebastian (33) wählt Yana (32) für sein erstes Einzeldate aus – mit der Angst hatte er trotz ihrer Ruhe große Probleme.  © Bildmontage: RTL

Die ersten Einzeldates stehen an! Tim (35) schnappt sich Kandidatin Vivien (28) und Sebastian (33) Single-Lady Yana (32).

Die Überraschung, als sie am Ort des Geschehens ankommen, scheint dann doch recht groß zu sein. "Ich hab auch ein bisschen schwitzige Hände, weil wir vor so einem hohen Gebäude hier stehen", gibt Sebastian zu.

Tim und Vivien wagen zuerst den Abstieg über die Fassade. "Ich hab einen Herzschlag von 200, glaube ich", sagt der 35-Jährige, bevor es losgeht.

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"Im Abseilen hat sich das zwischendurch wie eine Nahtoderfahrung angefühlt", erinnert sich der Bachelor im Interview. "Vivi" hingegen kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus und stellt ausgelassen Fragen.

Auch der Blondie ist mehr als glücklich, als er und Yana wieder Boden unter den Füßen haben. "Oh Gott, war das schlimm", betont er. "Das war 'ne Vollkatastrophe ey."

Die anschließenden Zweier-Gespräche bringen die beiden Männer auch noch einmal weiter. Tim zieht sein erstes Fazit zu Vivien: "Ja, die gefällt mir echt gut, muss ich wirklich sagen."

Auch Sebastian ist überzeugt von seinem ersten Einzeldate. "Bei Yana ist auf jeden Fall das Gesamtpaket echt super", erzählt er sicher.

Tim (35) und Vivien (28) führen bei ihrem Date gute Gespräche.
Tim (35) und Vivien (28) führen bei ihrem Date gute Gespräche.  © RTL

Kim hält sich über Vergangenheit mit Sebastian bedeckt

Kim (32) und Sebastian sprechen auf einem Gruppendate kurz über ihr vergangenes Kennenlernen.
Kim (32) und Sebastian sprechen auf einem Gruppendate kurz über ihr vergangenes Kennenlernen.  © RTL

Am Anfang der Folge entscheidet sich, welche Ladys die letzten Rosen erhalten.

Letztendlich hat es bei Jolina und Isabel nicht für die zweite Runde gereicht. "Ich schwör, ich fand den eh scheiße", betont Jolina bei ihrem Abgang.

Anschließend stehen die ersten Gruppen-Dates an. Ganz nach dem Motto "Back to School" verbrachten die Bachelors mit einigen Kandidatinnen einen Tag zusammen.

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Sebastian nutzte die Chance und zog Ex-Flirt Kim (32) kurz zur Seite. "Irgendwie hab ich mich super gefreut", öffnet sich der Blondie. Für ihn war es schön, dass bei so einer neuen Situation ein bekanntes Gesicht dabei ist.

"Ich glaube, wir sind im Guten auseinandergegangen. Wir wissen, das hat irgendwie nicht funktioniert", sagt er zu Kim.

"Also ich könnte auf jeden Fall die ein oder andere Information über ihn rausrücken, aber ich hab schon gesagt, die sollen sich schon selbst ein Bild machen", erzählt die 32-Jährige im Interview.

Das erste Gruppendate steht an!
Das erste Gruppendate steht an!  © RTL

Die zweite Folge von "Die Bachelors" ist ab sofort im Stream bei RTL+ verfügbar. Der Start im Free-TV bei RTL ist der 10. Juni.

Titelfoto: RTL

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