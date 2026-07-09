Bachelor zieht klares Fazit nach finalen Dates: "Das ist so falsch"

Südafrika - Das große Finale von "Die Bachelors" ist gekommen und obwohl Sebastian (33) sich bereits vorher final für Nadja (28) entschieden hat, steht Tims (35) Entschluss noch aus.

Vivi (28) bekommt die finale Rose. © RTL

Von den drei Finalistinnen Vivien (28), Miriam (28) und Kim (32) muss sich Kim als Erste verabschieden.

"Das Gefühl bei den anderen beiden war einfach stärker", begründet Tim seine Entscheidung. Ob das Urteil seiner Mutter am Ende doch dazu beigetragen hat? Diese war sich nach ihrem Kennenlernen ziemlich sicher, dass Kim nicht die eine ist.

Die Social-Media-Managerin ist sprachlos: "Krass, so kann man sich täuschen."

Doch es kann am Ende nur eine Gewinnerin geben, und so geht es direkt weiter in die beiden Final-Dates.

Ganz gemütlich unter freiem Himmel mit Snacks und Getränken versucht Tim, sein Herz für sich entscheiden zu lassen. Natürlich kommt er beiden ein letztes Mal näher.

"Ich habe gerade zwei Frauen hintereinander geküsst. […] Das passiert nur an Karneval sonst", scherzt er und legt gleich hinterher: "Das fühlt sich so unrichtig an, also das ist so falsch." Gut, dass das nach dem Finale vorüber ist.

Kurz darauf ist es auch so weit. Tim ist sich sicher, dass er sich verliebt hat, und entscheidet sich nach zwei sentimentalen Reden für Vivien.