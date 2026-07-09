Bachelor zieht klares Fazit nach finalen Dates: "Das ist so falsch"
Südafrika - Das große Finale von "Die Bachelors" ist gekommen und obwohl Sebastian (33) sich bereits vorher final für Nadja (28) entschieden hat, steht Tims (35) Entschluss noch aus.
Von den drei Finalistinnen Vivien (28), Miriam (28) und Kim (32) muss sich Kim als Erste verabschieden.
"Das Gefühl bei den anderen beiden war einfach stärker", begründet Tim seine Entscheidung. Ob das Urteil seiner Mutter am Ende doch dazu beigetragen hat? Diese war sich nach ihrem Kennenlernen ziemlich sicher, dass Kim nicht die eine ist.
Die Social-Media-Managerin ist sprachlos: "Krass, so kann man sich täuschen."
Doch es kann am Ende nur eine Gewinnerin geben, und so geht es direkt weiter in die beiden Final-Dates.
Ganz gemütlich unter freiem Himmel mit Snacks und Getränken versucht Tim, sein Herz für sich entscheiden zu lassen. Natürlich kommt er beiden ein letztes Mal näher.
"Ich habe gerade zwei Frauen hintereinander geküsst. […] Das passiert nur an Karneval sonst", scherzt er und legt gleich hinterher: "Das fühlt sich so unrichtig an, also das ist so falsch." Gut, dass das nach dem Finale vorüber ist.
Kurz darauf ist es auch so weit. Tim ist sich sicher, dass er sich verliebt hat, und entscheidet sich nach zwei sentimentalen Reden für Vivien.
So reagiert Miri auf die Entscheidung
"Jeden Augenblick mit dir habe ich sehr genossen, aber Miri [lange Pause], ich merke einfach, dass mein Herz sich für Vivi entschieden hat", versucht sich Tim zu erklären.
"Schade, ist natürlich ein kleiner Heartbreak, aber ich bin auch hart im Nehmen", ist die ziemlich kühle Antwort der 28-Jährigen.
Die großen Gefühle bleiben im Finale dann doch nicht ganz aus, denn Vivi gesteht Tim ebenfalls: "Ich hab’ mich auch in dich verliebt."
Und somit hat die Oberschwäbin nicht nur das erste Einzeldate der Staffel, sondern am Ende auch das Herz des Bachelors bekommen.
Das Finale von "Die Bachelors" könnt Ihr ab sofort bei RTL+ streamen. Es läuft am 9. Juli außerdem ab 20.15 Uhr bei RTL.
Titelfoto: Montage: RTL