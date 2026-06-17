Das gab's noch nie: Bachelor weigert sich, Rosen zu vergeben
Südafrika - In der siebten "Bachelors"-Folge wartet eine böse Überraschung auf die Frauen, die um das Herz von Sebastian (33) kämpfen. Ist damit das Ende seiner Reise in der Show eingeläutet?
Über die ganze Episode hinweg geht es eigentlich nur um eine einzige Frage: Kann sich Sebastian auf andere Frauen außer Nadja (28) einlassen?
Die Antwort scheint Nein zu lauten. Denn als sich die Bachelors in der Nacht der Rosen zur Beratung von ihren Teams verabschieden wollen, unterbricht der 33-Jährige den gewohnten Ablauf abrupt.
"Ich kann heute Abend keine Rosen verteilen, weil ich mich noch nicht bereit fühle dafür", erklärt Sebastian und sorgt damit für allgemeine Verwirrung. "Ich hab viele Fragezeichen im Kopf und muss mir klar werden erst mal. Ich muss mich zurückziehen und meine Gedanken ordnen."
"So was gab's noch nie" sind seine verbliebenen Liebes-Anwärterinnen schockiert - und werden bereits kurz darauf von der RTL-Produktion aus der Villa gescheucht, um anderswo auf Sebastians Entscheidung zu warten.
"Es würde sich nicht richtig anfühlen. Wenn ich Rosen verteile, obwohl ich mit meinen Gedanken und in meinem Herzen schon ganz woanders bin", erläutert der 33-Jährige. Was er damit andeutet, ist klar: Er scheint sich bereits für Nadja entschieden zu haben. Und das bereits in Folge 7!
Bachelors 2026: Ist Sebastian der "schlechteste Bachelor jemals"?
Bereits im Laufe der Folge hatten sich immer wieder Zeichen herauskristallisiert, die auf Sebastians starke Gefühle für Nadja hindeuteten.
Das war auch den anderen Frauen nicht entgangen, allen voran Franzi (31), die während eines Gruppen-Dates, das der 33-Jährige fast ausschließlich mit Nadja verbrachte, klare Worte fand: "Wir sitzen alle hier und ihm ist es grade scheißegal. Ich bin mir zu schade, hier zu sitzen und mir das reinzuziehen."
Und weiter: "Sebastian ist der schlechteste Bachelor, den ich jemals gesehen hab, das gab's ja noch nie!"
Diese Meinung schien auch Yana (32) zu teilen, die sich beim Einzeldate mit dem Bachelor derart unwohl fühlte ("Die Situation ist sehr gestellt und nicht echt. [...] Ich will hier einfach weg"), dass sie ihm danach mitteilte, die Show verlassen zu wollen. "Ich habe die ganze Zeit meine Bedenken gehabt", erklärte sie. "Ich fühl das nicht, und er fühlt es ähnlich."
Die siebte Folge von "Die Bachelors" könnt Ihr bei RTL+ streamen. Die Folgen laufen auch immer mittwochs und donnerstags um 20.15 Uhr bei RTL.
Titelfoto: Montage RTL