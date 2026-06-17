Das gab's noch nie: Bachelor weigert sich, Rosen zu vergeben

Südafrika - In der siebten " Bachelors "-Folge wartet eine böse Überraschung auf die Frauen, die um das Herz von Sebastian (33) kämpfen. Ist damit das Ende seiner Reise in der Show eingeläutet?

Sebastian (33) möchte diesmal keine Rosen verteilen. © RTL

Über die ganze Episode hinweg geht es eigentlich nur um eine einzige Frage: Kann sich Sebastian auf andere Frauen außer Nadja (28) einlassen?

Die Antwort scheint Nein zu lauten. Denn als sich die Bachelors in der Nacht der Rosen zur Beratung von ihren Teams verabschieden wollen, unterbricht der 33-Jährige den gewohnten Ablauf abrupt.

"Ich kann heute Abend keine Rosen verteilen, weil ich mich noch nicht bereit fühle dafür", erklärt Sebastian und sorgt damit für allgemeine Verwirrung. "Ich hab viele Fragezeichen im Kopf und muss mir klar werden erst mal. Ich muss mich zurückziehen und meine Gedanken ordnen."

"So was gab's noch nie" sind seine verbliebenen Liebes-Anwärterinnen schockiert - und werden bereits kurz darauf von der RTL-Produktion aus der Villa gescheucht, um anderswo auf Sebastians Entscheidung zu warten.

"Es würde sich nicht richtig anfühlen. Wenn ich Rosen verteile, obwohl ich mit meinen Gedanken und in meinem Herzen schon ganz woanders bin", erläutert der 33-Jährige. Was er damit andeutet, ist klar: Er scheint sich bereits für Nadja entschieden zu haben. Und das bereits in Folge 7!