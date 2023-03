Bittere Erkenntnis nach Gespräch mit dem "Bachelor": "Das ist doch scheiße"

In der sechsten Woche gehen die Frauen sowie "Bachelor" David Jackson (32) weiterhin auf Tuchfühlung.

Von Laura Ratering

Mexiko – "Alarmstufe Rose!" - so zumindest bezeichnen es die Ladys in der sechsten Bachelor-Folge. Bei einem Blick in die Vergangenheit werden die Frauen zum ersten Mal richtig emotional, und Rosenkavalier David blickt hinter die Fassade. Auch ihm kommen die Tränen, während an anderer Stelle weiterhin Missgunst herrscht.

Achtung, Spoiler!

David Jackson (32) aus Stuttgart verteilt in dieser Woche zum sechsten Mal Rosen. © RTL Die ersten großen Tränen kullern, denn die Gefühle werden stärker - auch bei "Bachelor" David Jackson (32). Es geht direkt gefühlvoll los, als der Bachelor Chiara (26), Angelina (28) und Alyssa (35) auf ein Date einlädt - dort möchte er in die persönlichen Geschichten der drei Auserwählten eintauchen und in ihrer Vergangenheit schnüffeln. In einem Moment für sich selbst dürfen die Frauen einen Lebensbaum erstellen und dem 32-Jährigen mehr zu sich und ihrer Vergangenheit erzählen. Dabei bleiben nicht alle Augen trocken: Angelina erzählt von ihrer Mobbing-Erfahrung. Damals wurde sie aufgrund ihrer vermeintlich großen Stirn gehänselt und hatte stets das Gefühl, selbst für die Attacken verantwortlich zu sein. Den Bachelor berühren ihre Erzählungen sichtlich, woraufhin er "Utze" fest an sich drückt und ihr einen seiner Ringe zusteckt - um ihr ein Zeichen zu senden. "Ich habe mit vielen Frauen geredet, aber zu denen ist die Bindung nicht so stark wie zu Angelina", erläutert der Rosenverteiler. Der Bachelor Deshalb kam Euch Bachelor-Babe Fiona so bekannt vor! Doch dabei bleibt es nicht. Auch Alyssa teilt ihre traumatische Erfahrung: Vor Jahren musste sie eine Fehlgeburt erfahren, die ihr Leben nachhaltig beeinflusst. Doch sie versichert: "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich alles habe, was ich nie wollte, aber ich könnte gerade nicht glücklicher sein."

Mit Angelina (28) hat der "Bachelor" inzwischen eine tiefe Bindung aufgebaut. © RTL

Von Alyssas (35) Offenheit ist David Jackson (32) ziemlich begeistert. © RTL

Emotionale Vergangenheit der Frauen kommt ans Licht

Chiara (26) darf sich freuen: Sie wird zu einem Einzeldate eingeladen. © RTL / Frank Fastner Am Ende des Tages darf Chiara bleiben: Ein Einzeldate steht an. Man habe bereits "auf sehr tiefen Ebenen connected", und das gelte es nun zu intensivieren, so David. Zwischen ihnen geht es tränenreich weiter, denn der Stuttgarter erzählt von der Krebserkrankung seiner Schwester und seinem damaligen Unvermögen, die schweren Gefühle zulassen zu können. "Chiara ist die erst Frau, der ich das so erzählt habe. Das ist für mich außerordentlich besonders", eruiert David. Chiara nimmt seine Offenheit sehr mit, und auch sie kann die Erfahrungen einer Krebserkrankung innerhalb der Familie teilen und nachvollziehen. Mit tränenverschleierten Augen blicken sich die beiden an. Der perfekte Moment für einen Kuss? Nein, findet die 26-Jährige: "Die Emotion hat uns so eingenommen, ein Kuss wäre nicht richtig gewesen." Dabei war sie stets im Glauben, am Abend ebenfalls unter die Geküssten zu gehen. Damit wäre sie die Zweite unter den Frauen, oder? Der Bachelor "Der Bachelor" vor dem Aus? TV-Quoten stürzen ins Bodenlose ab, Publikum genervt Nicht ganz, denn Rebecca (28) muss ein Geständnis ablegen und offenbart ihren Mitstreiterinnen, dass David sie in der fünften Nacht der Rosen zu sich gezogen und geküsst habe. Das schlechte Gewissen habe daraufhin sehr an ihr genagt. Ihre Offenheit wird belohnt: Die Mädels nehmen es gelassen, müssen sogar über den Moment lachen, den David sich ausgesucht hatte.

Rebecca (28) muss ihr schlechtes Gewissen bereinigen und beichtet den Frauen, dass sie den zweiten Kuss abbekommen hat. © RTL

David findet, dass die Bindung zu Angelina am stärksten ist. © RTL

David beschleichen erste Zweifel

Leyla (26) kommt in Gegenwart des Rosenkavaliers nur sehr zögerlich aus sich heraus. © RTL / Frank Fastner Die Emotionen werden am Abend mit in den Schlaf genommen, doch lange dürfen die Frauen nicht schlummern: Um 5.30 Uhr klingelt der Wecker, denn für Leyla (26), Yolanda (25), Rebecca, Lisa (32) und Xenia (30) geht es auf eine Krokodil-Safari. Yolanda ist davon weniger begeistert. Müde und ein wenig entgeistert meckert sie: "Hab' ich nicht zehnmal gesagt, ich möchte nichts mit Tieren?" Einen Rückzieher kann sie nicht machen, denn es geht los in Mexikos Dickicht. Dort werden Reptilien bestaunt, gefüttert und in die Natur freigelassen. Momente später bittet David die schüchterne Leyla zum Einzelgespräch, und es bleibt - wie immer - ziemlich einseitig und für Zuschauer nur schwer zu ertragen. Denn Leyla kommt nicht aus sich heraus, man schweigt sich an. "Ich bin voll schüchtern, ich weiß einfach nicht, was ich reden soll [...]. Wir haben jetzt wieder über das geredet, über das wir immer reden. Das ist doch scheiße", merkt die 26-Jährige. Und auch David weiß nicht so recht, ob seine Bemühung um die Brünette bloß noch Zeitverschwendung ist. Das wenig später stattfindende Gespräch mit Yolanda schlägt in die gleiche Kerbe. Sie wirkt unsicher, was David als konträr zu ihrem Auftreten in der Gruppe bezeichnet. "Das ist so 'ne Situation, wo ich einfach auf mein Bauchgefühl hören muss. Ob es jetzt noch reicht und da noch was passiert?", fragt er sich im Nachgang.

Yolanda (25) hat für David zwei Gesichter. © RTL

Eine Frau wartet vergeblich auf eine Rose

Henriette (25) hat Glück: Sie darf auf ein Stranddate mit dem Bachelor - sie halten sogar Händchen. © RTL / Frank Fastner Am darauffolgenden Tag kommt es zu einem unerwarteten Date: Der gelernte Versicherungskaufmann lädt die zurückhaltende Henriette (25) zum Rendezvous am Strand ein. Dort kommen sich die beiden endlich näher, und es scheint zumindest ein bisschen zu funken. Ob der blonden "Jetty" diese Zweisamkeit zugutekommt? Das wird spätestens in der am folgenden Tag geplanten sechsten Nacht der Rosen klar. David lädt zu einer Poolparty in seine Villa ein und sofort entfernen er und Chiara sich von der Gruppe. Die restlichen Frauen bleiben am Rand des Pools sitzen, während die beiden in der Ferne plaudern, flirten und lachen. Für Chiara ist klar, weshalb sich ihr die Mädels nicht nähern: "Die anderen haben immer Respekt vor mir." Damit wird ihr Alpha-Gehabe nicht zum ersten Mal thematisiert... Immerhin scheint es David nicht zu stören und darum geht's am Ende doch, oder? Die Blicke der restlichen Frauen sprechen jedenfalls Bände. Wenig später warten neun Ladys auf eine rettende Rose. Mit einigen Frauen konnte der Bachelor offenbar weiter "connecten", mit anderen weniger. Unter anderem Yolanda. Die Hamburgerin hat sich nicht ins Herz des 32-Jährigen flirten können. "Wenn ich nicht seine Frau bin, ist er auch nicht mein Mann", fasst die Studentin zusammen und zieht von dannen.

Zwischen Yolanda und dem Bachelor ist der Funke nicht übergesprungen: Die 25-Jährige muss die Villa verlassen. © RTL / Frank Fastner