Freiwilliger Exit in der ersten "Bachelors"-Folge! Die Begründung sorgt für Verwunderung

Kapstadt - Die 14. Staffel im " Bachelor "-Universum ist eine ganz Besondere: Diesmal suchen nämlich zwei Männer gleichzeitig nach der großen Liebe. In der ersten Folge müssen "Die Bachelors" jeweils elf Frauen auswählen, die mit ihnen die Reise nach Südafrika antreten.

Als die beiden Bachelors in ihrer gemeinsamen südafrikanischen Villa schließlich erstmals aufeinandertreffen, ist sofort klar: Hier ist Konkurrenzkampf angesagt. "Mein allererster Eindruck? Den hast du im Sack", zeigt sich Dennis zuversichtlich, die Aufmerksamkeit aller Kandidatinnen für sich gewinnen zu können. Sebastian: "Ich seh' ihn jetzt nicht als großartige Konkurrenz an."

Sein Mit-"Bachelor" Dennis (30) fällt hingegen sofort durch seine aufgeweckte und laute Art auf. So entfährt dem Fitness-Unternehmer beim Anblick von Bergen immer erstmal ein beherztes Jodeln. Tja, man kriegt den Mann aus Bayern , aber Bayern nicht aus dem Mann ...

Einerseits ist da der eher ruhige und gelassene Hamburger Sebastian (35), der als Key-Account-Manager arbeitet. In seiner vergangenen Beziehung war er sogar schon verlobt - schließlich scheiterte es aber am mangelnden gemeinsamen Humor.

Sebastian erkundigt sich unterdessen bei seinem Date Mina (26), ob sie schon mal in Südafrika war. Ihre Antwort: "Ja, in Ägypten." Wow. Wie durch ein Wunder erhält sie trotzdem eine Rose vom Bachelor ("Lassen wir das Thema Geographie") und darf mit auf die Reise.

Bei Dennis hat vor allem Katja (28) in ihrem Yoga-Studio einen Stein im Brett. "Die hat mich ja mal geflasht", schwärmt er nach wenigen Sekunden. "Das war gerade einfach eine unglaublich geile Atmosphäre."

Da beide Männer viel Wert auf Sport legen, verlaufen auch die kurzen Dates recht fitnesslastig: So geht es unter anderem in den Trampolin Park, eine Basketball-Halle oder in den Box-Ring.

Noch in Deutschland begeben sich Sebastian und Dennis auf jeweils 15 verschiedene Blind Dates, um ihre elf Favoritinnen herauszufiltern und mit nach Kapstadt zu nehmen. Der Clou: Die Frauen selbst haben keine Ahnung, dass es diesmal zwei Bachelors gibt.

Für Mina soll es allerdings ein ziemlich kurzer Trip werden: So verkündet sie einem verdutzten Sebastian in der ersten Nacht der Rosen, noch immer an ihrem Exfreund zu hängen und deshalb freiwillig die Show verlassen zu wollen. Warum sie das nicht bereits vor der Anreise festgestellt hat, versteht keiner.

Nach dem großen Reveal, dass es diesmal zwei Bachelors anstatt von einem gibt, beginnt in der Villa das allgemeine Flirten in alle Richtungen. Am Ende des Abends dürfen Dennis und Sebastian dann jeweils eine Favoritin auswählen, mit der sie das erste Einzeldate erleben werden.