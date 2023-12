Zwei Tage nach Temptation Island VIP!? "Jana-Maria hatte Sex mit einem Verführer!"

Köln - Eine Woche nach dem verstörenden Finale von " Temptation Island VIP " folgt am Dienstag das große Wiedersehen. Mit vorhersehbaren, aber auch überraschenden Geschichten. Und einem Vorwurf, der alles durcheinanderwirbelt.

Auf die Frage, was nach der Show passierte, antwortete Emma noch überraschend: "Jana hatte zwei Tage nach dem Drehschluss mit einem Verführer aus der Villa Sex. Dafür gibt es auch mehrere Beweise." Die 31-Jährige glaubt es kaum. Ja, sie habe etwas mit Phillip (27) gehabt, allerdings "nicht zwei Tage danach, das war im August!"

Sein Fremdgehen mit Verführerin Emma (22) sieht er selbst als "nicht cool, nicht cool" an, obwohl man dadurch Gewissheit bekommen habe. Obwohl der Sex mit der Hamburgerin "in dem Moment sehr schön" war, bereue er den Sex vor der Kamera - "aber nicht meine Gefühle zu Emma".

Yannick (28) kann seine Emotionen nicht verbergen. © Screenshot/RTL+

Eine nicht vorhersehbare Wendung gab es auch bei Mimi (29) und Yannick (28). Beim romantischen "Temptation Date" waren sie noch über beide Ohren verliebt, sprachen von Verlobung und Kindern. Und dann?

"Man war der Meinung, dass man alles gewuppt bekommt, weil wir einfach so stark sind. Gerade beim [letzten gemeinsamen] Date hab ich gedacht, was will man mehr, wir kriegen doch alles hin", führt Mimi aus. Doch die Umsetzung im echten Leben war "anders".

Yannick wird konkreter: "Wir hatten eine andere Priorisierung, was Zeit miteinander angeht." Für ihn sei rübergekommen, dass der 29-Jährigen andere Dinge wichtiger sind. "Jetzt kam der Entschluss, dass es nichts bringt."

Sichtlich berührt sagt er weiter: "Ich liebe Mimi über alles, das sieht ein Blinder, aber ich bin sehr enttäuscht und verletzt." Ein Comeback wird es aus seiner Sicht nicht geben.