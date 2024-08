Liebes-Aus bei Bachelor-Paar: David Jackson macht per Handy Schluss!

Potsdam/Dubai - Die Beziehung von Ex-" Bachelor " David Jackson (34) und Teilnehmerin Lisa Mieschke (33) ist Geschichte. Das Paar hat sich nach wochenlangen Versuchen und Gesprächen, ihre Liebe zu retten, getrennt. Das endgültige Ende der Liaison gab es dann offenbar knallhart per Anruf.

Haben sich per Telefon getrennt: Lisa Mieschke (33) und Ex-Bachelor David Jackson (34) sind nicht mehr zusammen. © Bildmontage: Screenshot: Instagram/dee_jaxon/lisa.mieschke

Die ehemalige Polizistin hatte am Freitag unter Tränen die Trennung mit ihren rund 100.000 Followern geteilt. Darin schilderte die 33-Jährige, dass David per Anruf mit ihr Schluss gemacht habe. Und das, obwohl sich beide zu diesem Zeitpunkt in Deutschland aufgehalten hätten.

"Für mich war das einfach so, als wenn ich irgendwie wertlos wäre", hatte sie enttäuscht und wütend gesagt. Inzwischen hat Lisa die Story allerdings gelöscht, aufgrund von zahlreichen Nachrichten, die sie zu der Trennung von Followern erreicht haben sollen.

In dem Beitrag hatte sie angedeutet, dass es schon länger zwischen den beiden gekriselt habe. Sie sei deswegen auch extra nach Dubai, der Wahlheimat Jacksons, geflogen, um das persönliche Gespräch zu suchen. Am Aus der Fernbeziehung hätte das aber letztendlich nichts mehr geändert.

"Ich bin tatsächlich nach Dubai geflogen und stand vor seiner Tür. Wir haben miteinander gesprochen", so die ehemalige Polizistin, die jetzt vor allem bei Freundinnen Trost sucht. "Ich habe viel weinen müssen, und wollte mich am liebsten die ganze Zeit zu Hause verkriechen."

David Jackson äußerte sich wenige Stunden später nach der Bekanntgabe der Trennung selbst auf Instagram. In seiner Story sprach der 34-Jährige von keiner einfachen Zeit.

"Die Entscheidung wurde nicht über Nacht getroffen, weswegen es auch die letzten Wochen eher still um uns war, und ist am Ende das Ergebnis von vielen Gesprächen, vielen Tränen und auch Versuchen, Wege zu finden, diesen Schritt zu vermeiden", sagte der Fitness-Influencer. Mehr wolle er dazu aber nicht preisgeben.