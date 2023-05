Wiedersehen nach Finale: "Bachelor" David ist verliebt, doch nicht in Gewinnerin Angelina!

Köln - Im Finale in der vergangenen Woche entschied sich "Bachelor" David Jackson (32) für Angelina Utzeri (28). Beim Wiedersehen am gestrigen Mittwochabend hofften die Fans auf ein Happy End. Doch das sollten sie in anderer Form aufgetischt bekommen.

Im Final-Folge verbrachten David (32) und Angelina (28) eine romantische Nacht in einem Chalet. © RTL

Beim Wiedersehen, das im Anschluss an die Free-TV-Ausstrahlung des Finales gesendet wurde, saßen Gewinnerin Angelina, die Zweitplatzierte Lisa Mieschke (32) sowie Chiara (26), Rebecca (28), Leyla (28) und Alyssa (36) Moderatorin Frauke Ludowig (59) gegenüber.

Zusammenschnitte der aufregenden Reise zeigten das innige Verhältnis, welches der in Dubai lebende Influencer zu der 28-jährigen Angelina aus Albstadt in Baden-Württemberg aufgebaut hatte. "Shit, ich habe mich verliebt, was soll ich sagen? Isso!", gab Angelina damals einen Einblick in ihre Gefühlswelt, um nur wenig später die letzte Rose entgegenzunehmen. Enttäuscht blieb Konkurrentin Lisa aus Potsdam zurück.

Doch beim großen Wiedersehen ließ David die Bombe platzen: "Nein, wir sind nicht mehr zusammen." Spätestens da wurde aufmerksamen Zuschauern bewusst, weshalb Angelina bis dato äußerst angespannt auf der Couch gesessen hatte.

"Wir konnten das, was wir im Format gefühlt haben, in der Realität nicht fortführen", erklärte der 32-Jährige. Zweimal hätten sie sich getroffen, um zu merken, dass sich ihre Leben nicht vereinen ließen.

Relativ schnell sei es laut Angelina um die Planung des Alltags gegangen, in der David Entscheidungen getroffen hätte - wie in der Show eben. Für sie nicht tragbar. "Aber das spielt ja keine Rolle mehr, weil er ja jetzt eine andere Dame an seiner Seite hat", lüftete die in Lissabon lebende Verkaufsleiterin ein weiteres Geheimnis.