"Bachelors"-Raubkatzen fahren die Krallen aus: "Alle durchgeleckt, jetzt ist der Reiz weg!"

Kapstadt - In der sechsten Folge der " Bachelors " geht es tierisch zu: Ein "Underdog" unter den Kandidatinnen mischt die heimliche Liste der Favoritinnen auf. Die Rosenkavaliere nehmen ihre Frauen mit zum Puppy Yoga und Picknick mit Raubkatzen. Und bei Bachelor Dennis (30) werden bei manchen Kandidatinnen animalische Gefühle wach ...

Beim Tennis-Match wurden Dennis und Lissy (29) von Sebastian und Eva abgezogen. © RTL

Stilecht mit kurzen Röckchen und Schweißbändern werden Eva (27) und Lissy (29) auf ein schweißtreibendes Tennis-Date mit den "Bachelors" Dennis und Sebastian (35) eingeladen.

Auf dem Sportplatz einer protzigen Villa bekommt der protzige Dennis einen harten Dämpfer. "Wenn ich auf den Platz gehe, dann geb ich alles", hatte dieser noch großspurig angekündigt, nur um wenig später haushoch mit seiner Partnerin Lissy gegen Eva und Sebastian zu verlieren.

Erholung gibt es für beide Paare bei kleinen Einzeldates nach dem Match. Sebastian tankt Energie bei Eva, indem er ihr den ersten Kuss raubt - natürlich nicht, ohne dass der Consent-King die 27-Jährige vorher um Erlaubnis fragt.

"Der Kuss war sehr, sehr, sehr schön und ich hatte das beste Date ever. Ich hab keine Angst vor Liebe und Emotionen, ich genieße das einfach und wenn ich mich verknalle, ist es auch okay", so die Architektur-Studentin.

Tennis-Verlierer Dennis schickt seine Match-Partnerin Lissy hingegen ungeküsst nach Hause. "Die Anziehung ist da, aber ich bin unschlüssig, wo die Reise hingeht. Ich frage mich, ob ich da noch eine wildere Seite kennenlerne", grübelt der gebürtige Bayer.

Als Eva in der Villa freudestrahlend von ihrem Kuss erzählt, steht Kandidatin Leonie (28) auf und geht. "Es tut sehr weh, wenn ich höre, dass die Mädels geküsst worden sind. Wenn ich verletzt wurde, brauch’ ich da nicht lachend sitzen, ich werde mich nicht verstellen", so die Hochzeitsstylistin, die seit dem vergangenen Drama mit Argusaugen von Sebastian beobachtet wird.