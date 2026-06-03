Schock bei den "Bachelors"! Frau offenbart: "Bin seit zwölf Jahren vergeben"
Kapstadt - In der dritten Nacht der Rosen dreht sich bei den "Bachelors" alles um Geheimnisse. Alle müssen eine Heimlichkeit aufschreiben, die anschließend von Tim (35) und Sebastian (33) vor versammelter Mannschaft vorgelesen wird. Doch ein Geständnis lässt ganz besonders aufhorchen!
Als Sebastian den Satz "Ich bin seit zwölf Jahren vergeben vorträgt", steht der Schock allen ins Gesicht geschrieben. Nicht nur die Single-Ladys sind entsetzt, auch die beiden Rosenkavaliere reagieren irritiert. "Ich glaube, die Person muss das auflösen, sonst wäre es nicht fair uns gegenüber", fordert der 33-Jährige.
Nach kurzem Spannungsaufbau tritt Lena alias "Elisa" vor die Gruppe und beteuert, etwas klarstellen zu müssen. "Ich bin seit sechs Jahren verheiratet und habe zwei Kinder", erklärt sie und schaut in Richtung von Tim.
"Als sie ihre Hand auf seine Schulter gelegt hat, dachte ich, sie ist seit zwölf Jahren mit ihm in einer Beziehung", offenbart Kandidatin Vivien. "Alle verarschen uns, es gibt doch nur einen Bachelor", habe die 28-Jährige vermutet.
Doch alle Unsicherheiten werden schnell beiseitegeräumt, denn Lena gesteht: "Der Tim ist mein Bruder." Zwar ist die Freude unter den Teilnehmerinnen groß, da es eine Konkurrentin weniger gibt.
Dass Lena undercover in der Frauenvilla einige interessante Informationen mitbekommen hat, dürfte aber nicht jeder Single-Lady schmecken.
Die ersten Küsse fallen
Nachdem Tims Schwester das Versteckspiel offiziell beendet hat, kann sie ihren Bruder in Sachen Dating nun bestens unterstützen. Und das wird er auch brauchen, denn zwischen Kim (32) und ihm scheint es mächtig zu knistern.
Bei einem Einzeldate kommen sich die beiden so nah, dass ein erster Kuss fällt. "Irgendwas fühle ich", lässt der Geschäftsführer einer Zeitarbeitsfirma den romantischen Abend Revue passieren. Die Frankfurterin sieht das ähnlich: "Hätte nicht gedacht, dass ich mich so fallen lassen kann."
Auch bei Sebastian fällt der erste Kuss der Staffel. Die Glückliche ist Nadja (28), die er nicht nur beim Einzeldate im See, sondern auch bei der Nacht der Rosen beherzt abknutscht.
Die fünfte Folge von "Die Bachelors" ist ab sofort im Stream bei RTL+ verfügbar. Am kommenden Mittwoch läuft die Episode zudem ab 20.15 Uhr bei RTL.
Titelfoto: RTL