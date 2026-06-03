Schock bei den "Bachelors"! Frau offenbart: "Bin seit zwölf Jahren vergeben"

Kapstadt - In der dritten Nacht der Rosen dreht sich bei den " Bachelors " alles um Geheimnisse. Alle müssen eine Heimlichkeit aufschreiben, die anschließend von Tim (35) und Sebastian (33) vor versammelter Mannschaft vorgelesen wird. Doch ein Geständnis lässt ganz besonders aufhorchen!

Das Versteckspiel hat ein Ende: Lena (33) outet sich als Tims (35) Schwester. © RTL

Als Sebastian den Satz "Ich bin seit zwölf Jahren vergeben vorträgt", steht der Schock allen ins Gesicht geschrieben. Nicht nur die Single-Ladys sind entsetzt, auch die beiden Rosenkavaliere reagieren irritiert. "Ich glaube, die Person muss das auflösen, sonst wäre es nicht fair uns gegenüber", fordert der 33-Jährige.

Nach kurzem Spannungsaufbau tritt Lena alias "Elisa" vor die Gruppe und beteuert, etwas klarstellen zu müssen. "Ich bin seit sechs Jahren verheiratet und habe zwei Kinder", erklärt sie und schaut in Richtung von Tim.

"Als sie ihre Hand auf seine Schulter gelegt hat, dachte ich, sie ist seit zwölf Jahren mit ihm in einer Beziehung", offenbart Kandidatin Vivien. "Alle verarschen uns, es gibt doch nur einen Bachelor", habe die 28-Jährige vermutet.

Doch alle Unsicherheiten werden schnell beiseitegeräumt, denn Lena gesteht: "Der Tim ist mein Bruder." Zwar ist die Freude unter den Teilnehmerinnen groß, da es eine Konkurrentin weniger gibt.

Dass Lena undercover in der Frauenvilla einige interessante Informationen mitbekommen hat, dürfte aber nicht jeder Single-Lady schmecken.