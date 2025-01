Single-Lady über Kontaktabbruch mit ihrer Mutter: "Eifersüchtig auf Kinder, Freundinnen, Männer"

Kreta - Während die Frauen in der Villa mit ihren ganz eigenen Sorgen und Problemen zu kämpfen zu haben, scheint sich für den " Golden Bachelor " Franz Stärk (73) in Folge 7 langsam die ein oder andere klare Favoritin herauszukristallisieren.

Mona (63) legt in der neuen Folge die komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter offen. © RTL

Vor allem Mona (63) hat an der Tatsache zu knabbern, dass sie sich mit Gruppendates und kurzen Gesprächen zufriedengeben muss, während ihre Konkurrentinnen scheinbar an ihr vorbeiziehen. Da sie in ihrer Vergangenheit viel Zurückweisung erfahren musste, triggert sie das.

"Mir ist erst vor drei Jahren klar geworden, dass ich 'ne narzisstische Mutter hatte", legt sie die komplizierten Erinnerungen an früher offen. "Ich hab also kein Urvertrauen mitbekommen und ich war auch mein Leben lang damit beschäftigt und bemüht, meine Mama glücklich zu machen."

Und weiter: "Sie war eifersüchtig auf meine Kinder, Freundinnen, Männer." Vor drei Jahren habe Mona dann endlich den Schritt der Ablösung gewagt - und ihre Mutter bis zu deren Tod nicht wiedergesehen. Diese Entscheidung sei ihr zwar alles andere als leicht gefallen, aber: "Ich war danach 10 Kilo leichter."

In der Folge zeigt Mona allerdings nicht nur ihre emotionale, sondern auch ihre konfrontative Seite: Als Franz sie mit der Aussage abspeist, er habe keinen bevorzugten Typ Frau, beschwert sie sich bei ihren Mitstreiterinnen über seine ausweichende und nichtssagende Antwort. Besonders Mercedes (61) gibt ihr aber immer wieder Kontra - "Ich find's gut, dass er sich nicht in eine Ecke drängen lässt" -, woraufhin der Ton zwischen den Frauen immer rauer wird.

"Ich will einfach nicht wieder zur Randfigur werden", versucht Mona ihre schlechte Laune schließlich zu erklären. Die anderen Kandidatinnen scheinen aber zunehmend genervt von ihrer angespannten Art zu sein.